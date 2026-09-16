Crea una comunitat lectora des del primer dia de classe
Com conéixer els interessos de l’alumnat i convertir la lectura en una experiència compartida des de l’inici del curs escolar
Fundació Bromera
El començament d’un nou curs porta horaris per organitzar, noms per aprendre, espais per preparar i rutines que cal recuperar. Però des de la Fundació Bromera pensem que també és una oportunitat per preguntar-nos quin tipus d’aula volem construir. Una aula on l’alumnat puga expressar-se, compartir els seus interessos i sentir-se part del grup. En este propòsit, la lectura pot convertir-se en una gran aliada.
Setembre és un bon moment per tornar als llibres, però també per fer-ho d’una altra manera. En lloc de començar amb una lectura obligatòria o una llista tancada de títols, podem dedicar els primers dies a descobrir quina relació té cada estudiant amb les històries, quins temes desperten la seua curiositat i quines experiències lectores recorda amb més interés.
Crear una comunitat lectora no significa que tot l’alumnat haja de llegir el mateix llibre al mateix ritme. Significa construir un espai on llegir, escoltar, recomanar i conversar sobre llibres forme part de la vida quotidiana de l’aula.
Abans de recomanar, cal escoltar
Quan preguntem "T’agrada llegir?", solem obtindre respostes breus: sí, no, a voltes. Però potser una persona no es considera lectora i, en canvi, disfruta amb els còmics, les revistes, les històries de misteri, els llibres informatius o les narracions digitals.
Per això, podem plantejar preguntes més obertes: quina història recordes especialment?, preferixes humor, intriga o aventures?, qui sol recomanar-te lectures?, en quina llengua acostumes a llegir?
Escoltar les respostes permet conéixer millor el grup, orientar les recomanacions i transmetre una idea important: cada persona pot construir el seu propi camí lector.
La lectura també crea grup
Durant les primeres setmanes, una història compartida pot obrir converses, facilitar l’expressió d’opinions i mostrar que un mateix text provoca interpretacions diferents. No sempre cal llegir una obra sencera. Un fragment, un poema, una escena teatral, un àlbum il·lustrat o l’inici d’una novel·la poden despertar la curiositat.
La conversa posterior no hauria de convertir-se sempre en una prova de comprensió. Podem preguntar què els ha sorprés, què haurien fet en el lloc del personatge o com imaginen que continuarà la història. Així, la lectura s’associa amb la participació i el descobriment, no només amb l’avaluació.
També és important que el professorat compartisca la seua experiència, contar què està llegint, explicar per què ha triat un llibre o reconéixer que una obra no l’ha convençut. Per crear aules lectores, l’alumnat necessita comprovar que les persones adultes també lligen, dubten, trien i recomanen.
Cinc propostes per començar el curs llegint
Crear un mapa de gustos lectors. Cada estudiant pot indicar els temes, formats i gèneres que més li interessen. El resultat mostrarà la diversitat de l’aula i orientarà futures recomanacions.
Preparar un mural de recomanacions. Pot incloure la coberta, una frase breu i el motiu de la tria: «El recomane perquè em va fer riure» o «T’agradarà si busques una aventura».
Dedicar cinc minuts a parlar de llibres. Una vegada a la setmana, algú pot presentar una lectura acabada, començada o abandonada. Explicar per què un llibre no ens ha agradat també desenvolupa el criteri lector.
Situar els llibres al centre de l’aula. Han d’estar visibles i a l’abast. Una selecció reduïda que canvie durant el curs pot resultar més atractiva que una col·lecció nombrosa i immòbil.
Crear un diari col·lectiu de lectures. Pot arreplegar frases, preguntes, dibuixos i paraules noves fins a convertir-se en la memòria lectora del grup.
Els hàbits lectors no es construïxen en un sol dia. Naixen d’experiències positives que es repetixen: una lectura compartida, una recomanació encertada, una visita a la biblioteca o una conversa on totes les opinions troben espai.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet confirma noches tropicales y calor estival antes de la llegada de tormentas a la Comunitat Valenciana
- Ernesto Valverde rechaza entrenar al Valencia CF tras hablar con Braulio Vázquez
- No sé quién eres, pero necesito que leas esto”: una madre de Xàtiva busca al desconocido que salvó a su hijo
- Un bombero que vigilaba el Poyo en la dana: 'A todos nos extrañó que nos retiraran a la base
- Queda atrapado en su furgoneta al caer por un barranco en el Camí de la Font de la Mata de Gata de Gorgos
- La alerta negra de Gan Pampols sigue sin 'pintarse' un año después
- Detenido por el apuñalamiento de la mujer que había acudido a una entrevista de trabajo en Carcaixent
- Colapso en el tráfico de Valencia este lunes: más de 29 kilómetros de retenciones y un accidente en la Pista de Ademuz