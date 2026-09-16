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Aula

Despierta Sonrisas convertix en una festa la tornada a l’escola al CEIP Forn d’Alcedo

La fundació i voluntaris de l’empresa Datamaran acompanyen l’alumnat

La Fundació Despierta Sonrisas inicia el curs amb l'alumnat del CEIP Forn d'Alcedo

La Fundació Despierta Sonrisas inicia el curs amb l'alumnat del CEIP Forn d'Alcedo / Fundació Despierta Sonrisas

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Aula

La Fundació Despierta Sonrisas ha organitzat una jornada festiva al CEIP Forn d’Alcedo de València per celebrar l’inici del curs una manera lúdica. Uns 100 alumnes han gaudit d’activitats esportives i creatives dissenyades per fomentar el treball en equip i la il·lusió davant el retorn a les aules.

Una de les activitats lúdiques que els alumnes de l'IES Forn d'Alcedo han realitzats per l'inici de curs

Una de les activitats lúdiques que els alumnes de l'IES Forn d'Alcedo han realitzats per l'inici de curs / Fundación Despierta Sonrisas

L’esdeveniment ha comptat amb la col·laboració essencial de 12 voluntaris de l’empresa tecnològica Datamaran. L’objectiu principal de la iniciativa és facilitar la transició emocional dels menors cap a la rutina educativa mitjançant el suport comunitari. Esta col·laboració publicoprivada subratlla la importància de crear entorns escolars acollidors i solidaris per al desenvolupament integral dels xiquets i les xiquetes.

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