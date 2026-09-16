Aula
Despierta Sonrisas convertix en una festa la tornada a l’escola al CEIP Forn d’Alcedo
La fundació i voluntaris de l’empresa Datamaran acompanyen l’alumnat
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Aula
La Fundació Despierta Sonrisas ha organitzat una jornada festiva al CEIP Forn d’Alcedo de València per celebrar l’inici del curs una manera lúdica. Uns 100 alumnes han gaudit d’activitats esportives i creatives dissenyades per fomentar el treball en equip i la il·lusió davant el retorn a les aules.
L’esdeveniment ha comptat amb la col·laboració essencial de 12 voluntaris de l’empresa tecnològica Datamaran. L’objectiu principal de la iniciativa és facilitar la transició emocional dels menors cap a la rutina educativa mitjançant el suport comunitari. Esta col·laboració publicoprivada subratlla la importància de crear entorns escolars acollidors i solidaris per al desenvolupament integral dels xiquets i les xiquetes.
- La Aemet confirma noches tropicales y calor estival antes de la llegada de tormentas a la Comunitat Valenciana
- Ernesto Valverde rechaza entrenar al Valencia CF tras hablar con Braulio Vázquez
- No sé quién eres, pero necesito que leas esto”: una madre de Xàtiva busca al desconocido que salvó a su hijo
- Un bombero que vigilaba el Poyo en la dana: 'A todos nos extrañó que nos retiraran a la base
- Queda atrapado en su furgoneta al caer por un barranco en el Camí de la Font de la Mata de Gata de Gorgos
- La alerta negra de Gan Pampols sigue sin 'pintarse' un año después
- Detenido por el apuñalamiento de la mujer que había acudido a una entrevista de trabajo en Carcaixent
- Colapso en el tráfico de Valencia este lunes: más de 29 kilómetros de retenciones y un accidente en la Pista de Ademuz