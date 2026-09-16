Aula
Educació reconeix l’excel·lència pedagògica del CRA Alt Carraixet
El projecte ‘Aplec A Cau de Lluna’ de l’escolar rural d’Olocau i Gàtova obté el Segell TOTedu
Aula
El Col·legi Rural Agrupat (CRA) Alt Carraixet d’Olocau i Gàtova va rebre al final del curs passat el Segell TOTedu pel seu projecte ‘Aplec A Cau de Lluna: educació, natura i cultura’. Amb esta distinció la Conselleria d’Educació reconegué 32 iniciatives destacades per la seua qualitat pedagògica, impacte i capacitat de transferència.
El programa TOTedu 2025-2026 reuní 529 experiències i 1.312 intercanvis formatius. En representació del CRA del Camp de Túria, l’equip directiu format per Juani Gil (directora), Pilar Navarro (secretària), Alicia Fuertes (cap d’Estudis) i la mestra d’Infantil, Laura Zurriaga, recolliren el distintiu que premia l’aprenentatge significatiu i la convivència. A més, la proposta es va compartir amb el CEIP l’Horta de Paiporta i el CEIP la Muralla de Canet d’en Berenguer. L’Ajuntament d’Olocau ha felicitat el centre.
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