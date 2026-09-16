Fer música, la revolució pedagògica de l'IES Carles Salvador d'Aldaia
El projecte ‘Units per la Música’ de l’IES Carles Salvador d’Aldaia ha convertit les aules en una orquestra viva mitjançant la pràctica instrumental col·lectiva, la motivació i el compromís solidari
A l’assignatura de Música en Secundària encara impera l’estudi de la història de la música, el llibre de text i la flauta dolça. Contra eixe immobilisme fa anys que es revolta el Departament de Música de l’Institut públic d’Educació Secundària (IES) Carles Salvador d'Aldaia, on l’alumnat viu una experiència educativa diferent a través del projecte ‘Units per la Música’ que lideren els professors i músics de banda Carlos Raga i Eugenio Henriques, ambdós toquen el saxo: Eugenio ho fa a ‘Los Feos’, a La Artística de Bunyol, i Carlos a L’Artística Manisense.
Quan tots dos escolliren la docència tenien clar que no volien ser "professors de llibre de text", recorda Carlos. Per eixa raó no dubtaren en seguir la línia pedagògica iniciada pel compositor alemany Carl Orff, l’autor de ‘Carmina Burana’, i que el professor de l’IES Rodrigo Botet de Manises, Julio Martínez, va adaptar al nostre sistema educatiu en el mètode ‘Música para todos’ (Editorial Piles, 2010), que partix de la premissa "la música s’aprén fent música".
"La música s’aprén fent música"
A partir d’esta idea, que és la clau de volta d’‘Units per la Música’, Carlos i Eugenio han anat perfeccionant una metodologia que es fonamenta en la pràctica col·lectiva de la música a través de tallers instrumentals i d’interpretació. Gràcies a este enfocament actiu i vivencial, l’aula de música es transforma en una sala d’assajos, convertint-se en un autèntic espai de creació que fa possible que l’alumnat puge als escenaris amb seguretat, confiança i capacitat artística, interpretant en concerts davant el públic el repertori treballat en classe amb desimboltura i qualitat.
Arribar fins a esta meta no ha estat fàcil. Quan Carlos aplegà a l’IES Carles Salvador l’any 2004, l’aula de Música pràcticament no disposava d’instrumental útil i els pocs recursos de conselleria estaven malmesos o trencats. Gràcies a un intens treball d’investigació, sol·licitud de projectes, ajudes de l’AMPA i suport institucional, Carlos i Eugenio van aconseguir equipar progressivament un espai de treball professional.
De l'instrumental diatònic al cromàtic
La gran aposta del seu projecte rau en la transició des de l’instrumentari Orff diatònic elemental de 7 notes cap a un equipament cromàtic professional de 12 notes. Segons expliquen, la dotació estàndard que Educació oferix als centres es limita a instrumental de 7 notes diatòniques (do, re, mi, fa, sol, la i si), equivalents a les tecles blanques d’un piano. "És com si a un professor de dibuix li dius que només pot treballar amb groc, blau i roig, i que s’oblide del verd, del marró o del negre", subratlla Eugenio.
Per tal d’ampliar el repertori i abordar des de la música clàssica fins al pop i el rock, van anar substituint els xilòfons i metal·lòfons tradicionals per instrumental cromàtic amb 12 notes (sumant el do, re, mi, fa sostinguts i el si bemoll) com vibràfons, lires i xilòfons d’orquestra, incorporant a més el baix elèctric, els teclats i la bateria com a eix vertebrador
El curs l’organitzen en dos fases. Durant el primer trimestre, s’impartix un curset accelerat de llenguatge musical centrat en els conceptes teòrics que l’alumnat trobarà en les partitures, "que són el nostre centre d’atenció en lloc del llibre de text", diu Carlos. Paral·lelament, es treballa la tècnica bàsica dels tres grans grups instrumentals de l’aula: la bateria, els teclats i les làmines. La pràctica d’un instrument polirítmic com la bateria resulta clau per a desenvolupar la psicomotricitat en exigir la sincronització de les quatre extremitats alhora.
D'Aitana a Queen
A partir del segon trimestre, la dinàmica canvia: les classes es convertixen en assajos de conjunt i els docents actuen com a directors d’orquestra i arranjadors. Carlos remarca l’esforç que requerix preparar este material: "Nosaltres ens peguem unes palisses impressionants a casa instrumentant els temes que l’alumnat ens proposa, que van des del ‘Superestrella’ d’Aitana fins a clàssics de Queen". Cada peça exigix entre 30 i 40 hores de treball d’orquestració per a adaptar els papers individuals a les destreses de cada alumne del grup.
La culminació del procés d’aprenentatge és la interpretació en directe en un concert didàctic celebrat al Teatre Auditori Municipal d’Aldaia (TAMA) on uns 350 alumnes actuen davant les famílies i amics. Com afirma Carlos, "la formació com a persona i l’experiència de tocar dalt d’un escenari no s’explica en cap llibre de text; cal viure-la". Tots els grups classe, des de 1r d’ESO a 1r de Batxillerat participen en el concert sense excepció, adaptant les partitures per a incloure tant l’estudiant sense coneixements previs com el més avantatjat.
L'optativa estrella
Açò fa que la Música siga l’optativa estrella de l’IES Carles Salvador, completant la seua matrícula a 4t d’ESO i 1r de Batxillerat, quan en la majoria de centres està en retirada perquè l’alumnat ha avorrit l’assignatura després de tres cursos estudiant teoria i tocant la flauta. A més, l’elevada motivació i el treball en equip generen una forta cohesió grupal que millora el clima de convivència escolar.
Paral·lelament, ‘Units per la Música’ —reconegut amb el premi del Consell Escolar Valencià en 2025— posseïx una profunda dimensió solidària. Cada concert es dissenya al voltant d’un eix temàtic vinculat a entitats sense ànim de lucre o als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU, destinant la recaptació a associacions com Aspanion, Càritas, fons d’ajuda a afectats per la dana o entitats de suport a la infància amb cardiopaties.
En definitiva, l’experiència desenvolupada al Carles Salvador suposa una ferma reivindicació de la pedagogia activa enfront de la rutina del llibre de text. Eugenio ho resumix amb una reflexió directa sobre el sentit de la matèria: "Si es fa teatre als instituts, com pot ser que per aprendre música s’estiga donant història de la música? La música es viu, és una experiència i es toca en un concert".
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