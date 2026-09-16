L’alumnat connectarà en directe amb l’Antàrtida des de l’Oceanogràfic
El projecte acostarà a estudiants d’ESO, Batxillerat i Formació Professional al treball científic i logístic que es desenrotlla en la Base Gabriel de Castella
Aula
L’Antàrtida estarà este curs un poc més prop de les aules. El Departament d’Educació de l’Oceanogràfic de València, en col·laboració amb el XL Contingent de l’Exèrcit de Terra a l’Antàrtida, posa en marxa ‘Missió Antàrtida: Expedició pel continent de la ciència i la pau’, un projecte dirigit a alumnat i professorat d’ESO, Batxillerat i Formació Professional que permetrà acostar-se a la investigació desenrotllada en territori antàrtic i conversar en directe amb investigadors i personal militar des de la Base Antàrtica Espanyola Gabriel de Castella.
La iniciativa, segons explica la Fundació Oceanogràfic, s’emmarca en la Campanya Antàrtica 2026-2027 i en l’actual campanya de sensibilització Àrtic-Antàrtic de l’Oceanogràfic. El seu plantejament busca convertir un territori remot en un escenari educatiu des del qual treballar ciència, sostenibilitat, cooperació i cultura de pau. Per a això, els centres participants disposaran de materials educatius, activitats de preparació i tres connexions satel·litàries amb l’Antàrtida, abans de traslladar l’aprés als seus propis projectes.
Connexió amb Illa Decepció
La Base Antàrtica Espanyola Gabriel de Castella està situada en Illa Decepció, en l’arxipèlag de les illes Shetland del Sud, a menys de 100 quilòmetres del continent antàrtic i a uns 1.000 quilòmetres del lloc poblat més pròxim. Allí es desenrotlla anualment la Campanya Antàrtica de l’Exèrcit de Terra, que dona suport a la investigació i facilita el treball conjunt de personal científic, tècnic, universitari i militar. Durant la campanya està previst desenrotllar més d’una desena de projectes d’investigació, amb la participació de més de 150 persones entre equip científic, personal tècnic i suport logístic. Les investigacions abordaran àmbits com el clima, la biologia marina, la geologia i la física del gel.
Eixe context proporciona el punt de partida de ‘Missió Antàrtida’. El projecte pretén que els estudiants coneguen la biodiversitat polar, comprenguen la importància d’estos ecosistemes per a l’equilibri del planeta i analitzen les seues amenaces, al mateix temps que descobrixen com s’organitza el treball científic en un entorn extrem i quin paper exercixen la logística, la cooperació i la reducció de l’impacte ambiental.
Ciència real a l’aula
La proposta busca bastir un pont entre els continguts de l’aula i la investigació real. El seu disseny connecta amb metodologies contemplades en el marc de Lomloe, com el treball per projectes, les competències STEM, la sostenibilitat i el desenrotllament del pensament crític.
La primera fase servirà precisament per a construir eixa base de coneixement. Els centres disposaran d’un kit didàctic digital de l’Oceanogràfic amb fitxes de treball, vídeos i altres recursos temàtics. També podran complementar el treball amb una visita a les instal·lacions de l’Oceanogràfic i participar en ‘La Marea del Canvi’, el cicle de taules de diàleg de la Fundació Oceanogràfic.
El principal element diferencial arribarà entre gener i març, quan les aules participants es connecten mitjançant videoconferència amb la Base Gabriel de Castella. Els estudiants podran traslladar directament les seues preguntes a investigadors i personal militar i conéixer els projectes científics i les tasques que fan possible el seu desenrotllament. Estan previstes tres sessions. La primera, el 13 de gener, estarà centrada en el suport militar a les bases científiques, des de la seua preparació i manteniment fins a la logística i el suport a la investigació. El 17 de febrer, una sessió conjunta de l’equip investigador i l’Exèrcit abordarà els principals projectes científics desenrotllats a l’Antàrtida. La tercera connexió, el 10 de març, es dedicarà a la sostenibilitat en la base, amb especial atenció als residus i a l’ús d’energies renovables.
Les connexions no es plantegen com un punt final, sinó com a matèria primera perquè l’alumnat investigue, formule preguntes i transforme l’aprés en propostes pròpies. Eixa continuïtat pren forma en la tercera fase, denominada ‘Desafiament Antàrtic’.
Conscienciació ambiental
Organitzats en grups, els estudiants podran elaborar una proposta d’investigació escolar, desenrotllar un pla de conscienciació ambiental o dissenyar una maqueta o solució tecnològica relacionada amb la conservació dels oceans. Com a recurs complementari, podran optar també a l’apadrinament gratuït d’un pingüí o una altra espècie antàrtica. Una vegada finalitzat el projecte, els equips docents seran convidats a incorporar-se a la Xarxa Espanyola d’Escoles Blaves i a certificar els seus projectes.
La participació en ‘Missió Antàrtida: Expedició pel continent de la ciència i la pau’ és gratuïta per als centres inscrits i inclou els materials didàctics, la participació en ‘La Marea del Canvi’, l’accés a les tres connexions satel·litàries i un certificat de participació i innovació pedagògica. L’activitat o visita presencial a l’Oceanogràfic no està inclosa en esta gratuïtat. Els centres interessats poden formalitzar la seua inscripció mitjançant el formulari disponible en l’àrea d’activitats educatives del web de l’Oceanogràfic.
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