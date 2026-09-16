Matemàtiques per a la justícia social: aprendre a llegir les dades amb esperit crític
Vivim envoltats de dades. Gràfics en les notícies, percentatges en xarxes socials, estadístiques que recolzen decisions polítiques, econòmiques o sanitàries. Sovint se’ns presenten com a veritats objectives, inqüestionables. No obstant això, els nombres no parlen sols: depenen de qui els arreplega, com es calculen i, sobretot, com s’interpreten i es mostren. En aquest context, la classe de matemàtiques pot convertir-se en una poderosa eina per a la justícia social, ajudant a detectar biaixos, qüestionar la desinformació i formar ciutadania crítica.
Tradicionalment, les matemàtiques s’han ensenyat com una disciplina neutra, abstracta i allunyada dels problemes socials. Però aquesta visió és incompleta. Les estadístiques i els gràfics influeixen en com entenem la pobresa, la desigualtat, la migració, la violència de gènere o el canvi climàtic. Ensenyar matemàtiques sense analitzar aquests usos reals és perdre una oportunitat educativa clau: aprendre a llegir el món amb rigor i responsabilitat.
Càlculs que fomenten l'esperit crític
Un dels primers passos és treballar el concepte de biaix en les dades. No totes les dades representen a totes les persones. Per exemple, una enquesta sobre ocupació que només es realitza en línia pot deixar fora a poblacions sense accés a internet, distorsionant els resultats. A l’aula, el professorat pot plantejar preguntes senzilles però profundes: Qui apareixen en aquesta estadística i qui no? Com es van arreplegar les dades? Quins interessos pot haver-hi darrere d’aquest mesurament? Aquestes qüestions fomenten el pensament crític més enllà del càlcul.
Els gràfics mereixen especial atenció. Un mateix conjunt de dades pot contar històries molt distintes segons com es represente. Escales truncades, eixos sense començar en zero, colors alarmistes o comparacions enganyoses poden exagerar o minimitzar diferències. Analitzar notícies reals i demanar a l’alumnat que detecte aquests recursos és un exercici matemàtic i ciutadà alhora. Fins i tot es pot proposar que redissenyen un gràfic per a fer-lo més honest i comprensible.
Un altre aspecte clau és treballar amb mesures estadístiques com ara la mitjana, la mediana i la moda, explicant com poden ocultar desigualtats. Dir que l’ingrés mitjà d’una població és alt no implica que la majoria visca bé: uns pocs ingressos molt elevats poden unflar la mitjana. Aquest tipus d’exemples ajuda a comprendre debats socials reals i a desconfiar de titulars simplistes.
Acabar amb la desinformació numèrica
La classe de matemàtiques també pot abordar la desinformació numèrica. En temps de faules virals (‘fake news’), és habitual trobar xifres sense font, comparacions fora de context o percentatges impossibles. Ensenyar a verificar fonts, comprovar ordres de magnitud i preguntar-se si un número «té sentit» és tan important com resoldre equacions. No es tracta de desconfiar de tot, sinó d’aprendre a avaluar la qualitat de la informació.
A més, integrar temes de justícia social en matemàtiques pot augmentar la motivació de l’alumnat. Quan els problemes es relacionen amb qüestions pròximes —desigualtat salarial, accés a l’habitatge, impacte ambiental— les matemàtiques deixen de ser un exercici mecànic i es converteixen en una eina per a comprendre i transformar la realitat.
Aprendre matemàtiques per a la justícia social no és una altra cosa que aprendre a llegir la realitat darrere de les dades. És entendre que un nombre, per si sol, pot ser tan enganyós com una paraula fora de context. En definitiva, ensenyar matemàtiques per a la justícia social no significa adoctrinar, sinó donar eines. Eines per a llegir gràfics amb atenció, per a qüestionar estadístiques aparentment neutrals i per a prendre decisions informades. En un món saturat de nombres, la verdadera competència matemàtica no és només saber calcular, sinó saber pensar. I eixe pensament crític és essencial per a una societat més justa, democràtica i conscient.
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