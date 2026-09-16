Parlem de... Lluís Roda
La poesia com a espai de recerca i reflexió
Fundació Bromera
Lluís Roda (València, 1961) és una de les veus més personals de la poesia valenciana contemporània. Des dels seus primers llibres va apostar per una manera d’entendre la poesia allunyada de les tendències dominants de finals dels anys huitanta, basada en una constant recerca formal i en una profunda reflexió sobre el llenguatge, la creació literària i el mateix fet d’escriure.
Llicenciat en Filologia Catalana i amb estudis avançats de Filosofia, ha desenvolupat una trajectòria professional diversa que inclou l’ensenyament, la traducció i la divulgació cultural. Professor de Batxillerat durant molts anys, també ha impartit tallers de creació literària en escoles i universitats.
Premi Vicent Andrés Estellés
La seua consolidació com a poeta arribà amb ‘Sobre l’hamada’, obra que va obtindre el Premi Vicent Andrés Estellés l’any 1989. Posteriorment, publicaria llibres tan destacats com ‘Buirac d’amor’, distingit amb el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians, ‘Elogi de la llibertat’, ‘De l’ànima’ o ‘Nadir’. Este últim va rebre el Premi Jocs Florals de Barcelona l’any 2010, un reconeixement que el convertí en Poeta de la Ciutat.
A més de la poesia, Lluís Roda ha conreat la narrativa, amb la novel·la ‘El temps passarà’, i l’assaig, amb ‘Sobreviure a la contemporaneïtat’, guardonat amb el Premi Joan Maragall. També ha desenvolupat una notable tasca com a traductor i difusor literari, acostant al públic autors com Walt Whitman.
Amb una obra coherent i rigorosa, Lluís Roda ha construït una de les trajectòries poètiques més destacades de la literatura valenciana de les darreres dècades, demostrant que la poesia continua sent un espai privilegiat per a la reflexió, la llibertat i el coneixement d’un mateix.
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