No me gusta el Gobierno que hay, creo que se le pueden reprochar muchas cosas, pero cómo demócrata que soy me alegro de que el partido de Abascal se haya quedado solo en la defensa de la moción de censura que se ha debatido este miércoles y jueves en el Congreso de los Diputados. Todos los partidos hasta el PP la han rechazado. Y me alegro que haya sido así porque los extremismos nunca son buenos, vengan del lado de la derecha o de la izquierda.

Como decía al principio de este escrito hay muchas razones para censurar a este Gobierno, muchas desde luego, desde la gestión de la pandemia donde han sido incapaces de tomar las medidas oportunas para evitar que España esté a la cabeza en el número de contagios a la nefasta gestión económica, pero la alternativa de un Gobierno encabezado por Santiago Abascal me aterra solo de pensarlo.

Me alegro que el señor Pablo Casado y su grupo hayan votado en contra porque había dirigentes populares como Esperanza Aguirre que apoyaban el voto a favor de esa moción de censura, que estaba condenada al fracaso desde el principio porque no contaba con los apoyos parlamentarios suficientes, pero que, desde luego, era un órdago envenenado al principal partido de la oposición.

El PP debe desmarcarse de las posiciones extremas que representa Vox y recobrar el talante y el diálogo con el resto de fuerzas políticas, incluido, por supuesto, el Gobierno. Esa es la principal grandeza de la democracia: poder dialogar con todos aunque estemos en las antípodas ideológicas. Hoy ha ganado la democracia, hoy hemos ganado todos.