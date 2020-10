Entre la dicotomía salud o economía. Yo lo tengo clarísimo: Salud. Pero hay quien sigue anteponiendo la economía a la salud. Por ejemplo el presidente de los USA Donald Trump ha inyectado miles de millones de dólares a la economía norteamericana, mientras las maquinas excavadoras van abriendo fosas para enterrar a los miles de muertos por el virus. No digo que no sea necesario prestar atención a la economía, digo que hay que priorizar antes la salud porque sin salud no hay economía que valga. Ya lo dice la canción: salud, dinero y amor. Y por ese orden.

Ha tenido que ocurrir una catástrofe como la que estamos viviendo ahora mismo con la pandemia para darnos cuenta de lo importante que son las políticas sociales durante tanto tiempo denostadas, con feroces recortes.

Mientras se hacían aeropuertos sin aviones o macroproyectos faraónicos absolutamente inviables para satisfacer el ego personal de algunos políticos, ese dinero que hoy necesitamos más que nunca no se destinaba a otras cosas que sí que son prioritarias como la construcción de hospitales, ampliar plantillas de personal sanitario en los centros de salud o a la investigación.

El mundo entero está suplicando que llegue una vacuna para vencer al virus y eso pasa necesariamente por la investigación. En España muchos investigadores se han tenido que ir fuera porque aquí no se les hacía ni caso.

Un despilfarro tras otro, que ha servido para enriquecer el bolsillo de algunos politicastros que hacían de la política su cortijo particular, pensando que nunca tendrían que rendir cuentas ante la justicia.