Estos días estoy labrando la viña y enseguida empezaré a hacerlo con los almendros antes de que la mala hierba se apodere del campo. Apenas ha llovido y conviene mover la tierra. Siempre recuerdo lo que me decía Vicente el casero que había en la finca: Cada reja es una regada.

Habían anunciado lluvias para este fin de semana, pero al final me temo que no va caer ni una gota. Arrastramos una sequía importante. En lo que llevamos de año solo han caído 80 litros. Ha comenzado la primavera y con ello el ciclo de la vid, también de los frutales, por eso ahora es muy importante que llueva para asegurar la cosecha futura. De lo contrario, mal vamos.

Seguramente tendré que regar los plantones de almendros porque aún no han movido. Hice dos plantaciones. La primera en la Solana con medio millar de la variedad lauranne y la segunda una semana más tarde en la Umbría. Rafa me dice que no es la misma planta. Esa semana de diferencia que ha habido entre una y otra se nota. La primera cogió algo de lluvia y la nevada del pasado mes de marzo. La segunda, no.

La cuestión es que si no llueve en los próximos días habrá que ir con una cuba y echar agua a los plantones de almendros para ayudarles. Es la zona donde me han hecho algo de daño los conejos y donde tuve que poner protectores. Al daño provocado por los conejos se suma ahora la sequía.

El syrah y el cabernet franc y sauvignon, dos de las variedades que hay plantadas en la finca, aún no han empezado la brotación, pero no tardará. Sí lo ha hecho la garnacha tintorera, que si no pasa nada este año será la primera vez que la vendimio. Es una variedad que me gusta por dos motivos. Primero porque es autóctona y en segundo lugar porque es muy productiva. Además, la garnacha que antes se utilizaba para dar color a los vinos, y digamos que era una variedad de segunda división, ahora cada vez se hacen mejores caldos con ella.

En esa parcela había antes tempranillo, pero la yesca había acabado con la mayoría de las plantas. Se ha avanzado mucho en el tema de los fitosanitarios para controlar las plagas, pero para la yesca en concreto no ha salido ningún producto eficaz para erradicar la enfermedad. Hace unos años había un producto a base de arsenito sódico que sí que era eficaz, pero lo prohibieron por ser una sustancia cancerígena. Desde entonces no ha salido nada para combatir la yesca. Todo son pruebas por parte de los laboratorios, pero no hay nada efectivo que ayude a erradicarla.

No sé si es yesca, pero a mí la planta de syrah se me está secando toda. De nueve hectáreas que hay plantadas en la finca puede haber afectadas más de tres, lo que equivale a más de siete mil cepas. Voy a acogerme al nuevo plan de reestructuración y en cuanto pueda voy a arrancar y a plantar de nuevo, aunque aún no sé qué variedad. En la parcela pequeña, sí lo tengo claro: garnacha tintorera. En la grande aún no lo tengo decidido. Igual me inclino por alguna variedad autóctona que son más resistentes a las enfermedades.

Durante estos días se ha levantado una fuerte polémica a raíz de unas plantas fotovoltaicas que quieren montar en el término de Terres dels Alforins. Fondos de inversión han puesto los ojos en esta zona.

Ha habido una gran movilización en este sentido por parte de bodegueros de la zona para impedir que este paraje se convierta en un gran amasijo de placas solares. Ayuntamientos como el de la Font de la Figuera, uno de los municipios más afectados, se apresura a revertir el decreto que permitía instalar plantas fotovoltaicas en su territorio.

No hace mucho escribí un artículo sobre este mismo tema, dando mi opinión. Hay que preservar el paisaje, por supuesto, pero también hay que darle una alternativa a los agricultores, sobre todo a aquellos que no pueden vivir de sus tierras porque no son rentables.