La última encuesta del CIS da un empate a 68 concejales entre la derecha y la izquierda. Ciudadanos se quedaría fuera de la Asamblea de Madrid, Unidas Podemos mejoraría resultados tras la candidatura de Pablo Iglesias, Mas Madrid se quedaría igual que estaba y el PSOE bajaría en un concejal.

He escuchado a Ángel Gabilondo decir que no quiere pactar con los extremismos. Por eso no entiendo muy bien, si en ese empate técnico que da la encuesta del CIS, la izquierda es la suma de los votos del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Entiendo que sí.

Si Gabilondo si quiere ser el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid tendrá que pactar con Pablo Iglesias, sí o sí. Esa es la realidad aunque quiera lanzar un mensaje de moderación, lo cual comparto.

En el otro lado de la balanza está el PP y Vox. Ayuso no ha ocultado nunca sus preferencias a pactar con Vox, a diferencia de lo que dicen otros candidatos del PP. Tan legítimo es que el PP pacte con Vox, como que la izquierda busque sus alianzas.

Lo que cuestiono es que se demonice el pacto entre el PP y Vox y no se haga lo mismo con el pacto del PSOE a nivel estatal con los independentistas, los proetarras o la extrema izquierda y a nivel municipal nuevamente con la formación morada.

Si Ayuso y Gabilondo quieren formar gobiernos moderados, lo tienen muy fácil. Lo que deberían hacer uno y otro es apoyar a la lista más votada. De esta manera quedarían fuera del ámbito político todos los extremismos, los de derechas y los de izquierda. ¿Lo harán? No.