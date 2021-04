En toda esta movida que se ha montado en torno a las plantas fotovoltaicas que quieren instalar en el término de Terres dels Alforins he escuchado a todos y de todo, menos a los agricultores que son los que realmente deben tener la última palabra en todo este asunto. Han hablado alcaldes, la propia Conselleria, bodegueros, pero no he escuchado lo que piensan los agricultores sobre tan controvertido tema. Me refiero claro está al que vive de su trabajo. Al agricultor. Al que le pagan una auténtica mierda por lo que vende y sigue tirando del carro.

Todo el mundo habla de proteger el territorio, el paisaje que nos rodea, los majestuosos viñedos, los olivares, los campos de almendros,… Todo eso está muy bien y lo comparto al cien por cien. Sería estúpido por mi parte decir lo contrario.

Ningún agricultor se plantearía arrendar sus tierras, si cobrara unos precios dignos por sus productos. En Francia, por ejemplo, el agricultor vende la uva a 7 euros el kilo. Seguro que no piensa en arrendar sus tierras porque puede vivir holgadamente de su trabajo. En España esto no sucede ni por asomo.

Ha habido multitud de manifestaciones por parte de los agricultores, reivindicando unos precios justos y dignos para el campo y seguimos igual. Muchos de ellos se ven obligados a vender por debajo del precio de coste. Naranjas a siete céntimos, pepinos a 0,16, tomates a 0,14 y así todo. Las grandes cadenas de distribución y los intermediarios son los que ganan dinero a costa del trabajo del agricultor.

El Gobierno habló de prohibir por ley vender por debajo del precio de coste. No se ha hecho absolutamente nada en este sentido, cuando durante esta pandemia gracias a los agricultores, los supermercados y las tiendas de alimentación han estado abastecidas.

¿Me quieren decir ustedes que si a un agricultor le presentan una oferta por arrendar su tierra y le pagan entre 1.500 y 2.000 euros por hectárea, que no se corresponde, ni de lejos con los rendimientos que obtiene de sus campos y que hoy por hoy son deficitarios, no pueda hacerlo porque se trata de un paraje protegido?

¿Le va a pagar el alcalde, la conselleria o el ayuntamiento de turno ese dinero o lo vamos a hacer única y exclusivamente por proteger el entorno? ¿Vive acaso el agricultor del paisaje? ¿O de lo que le llega a fin de mes?

Si no pueden vivir del campo, digo que yo, que habrá que darles alternativas. ¿O no?

Aquí se va a prohibir directamente todo sin ofrecer ninguna alternativa. Algunos ayuntamientos que permitían la construcción de este tipo de infraestructuras ya están dando marcha atrás ante el recelo que ha despertado.

Olvidan que existen campos baldíos, yermos, improductivos que perfectamente podrían albergar placas fotovoltaicas. ¿Y por qué no? Cuando, además, es una energía limpia, verde, que no contamina, económica, respetuosa con el medio ambiente, ..

Seguramente muchos de los que se oponen a la construcción de plantas fotovoltaicas, pero que paradójicamente defienden este tipo de energía, no son agricultores ni cultivan tierras ni mucho menos viven de la agricultura, pero seguramente tendrán la última palabra.