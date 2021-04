Lo visto estos días en Vallecas durante el mitin de Vox donde tuvo que intervenir la policía para impedir que las cosas fueran a mayores es la antipolítica en estado puro. No dejar hablar al adversario político que no enemigo es antípolitica y en eso algunos partidos políticos son auténticos expertos.

No es ninguna provocación que un grupo político, en este caso Vox, haga campaña donde quiera, incluido Vallecas, como no lo es tampoco que Unidas Podemos celebre un mitin donde estime más oportuno.

El clima a menudo bronco y tosco que se vive en el Parlamento español se traslada enseguida a la calle con las consecuencias que todos conocemos.

Se está convirtiendo en algo ya habitual este tipo de prácticas intimidatorias de no dejar hablar al oponente político. Ocurre en los mítines durante campaña lectoral, en las Universidades con algunos ponentes y también en el Parlament de Cataluña.. Hace poco vimos durante un pleno en el Parlament como todos los diputados independentistas se levantaban de sus asientos cuando iba a tomar la palabra el dirigente de Vox, Ignacio Garriga.

¿Deberían hacer lo mismo los dirigentes del PP o Ciudadanos cuando intervenga EH Bildu, ERC la CUP o Junts?

No estaría de más que los dirigentes políticos condenaran sin paliativos este tipo de acciones, pero no. No he escuchado todavía a nadie censurarlo ni desde el propio gobierno, lo cual me parece todavía más grave porque al no condenarlo lo están amparando.

Utilizan las redes sociales para seguir azuzando. Son especialistas en la provocación.

En democracia hay que escuchar a todos, aunque estemos en las antípodas de ese pensamiento ideológico.

Las llamadas a reventar actos de campaña no son propias de una democracia consolidada como la española sino de regímenes totalitarios.