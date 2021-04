El gran tema de campaña electoral, de esta y de todas, son siempre los impuestos porque afectan al bolsillo de los ciudadanos.

En esta materia hay profundas divergencias en la izquierda. Más Madrid y Unidas Podemos defienden una subida de impuestos para las rentas más altas (más de 1 millón de euros de Patrimonio), mientras el PP, Ciudadanos y Vox son partidarios de una rebaja fiscal. El PSOE, si no cambia de criterio porque ya vimos en el debate de ayer entre los seis candidatos a presidir la Comunidad de Madrid, la mano tendida de Gabilondo a Iglesias para un eventual gobierno de coalición entre las fuerzas progresistas, no es partidario de momento de tocar los impuestos hasta que no haya indicios de recuperación económica en línea con lo que defiende la ministra Nadia Calviño, una voz autorizada en materia económica.

Unidas Podemos y Más Madrid quieren recuperar el impuesto de patrimonio que hasta ahora está bonificado al cien por cien en la Comunidad de Madrid, no así en otras comunidades autónomas donde es obligatorio declararlo para patrimonios superiores a más de 500.000 euros, como es el caso de la Comunidad Valenciana.

También en el tema de los alquileres hay diferencias importantes, mientras la izquierda radical apuesta por regular el precio de la vivienda, es decir, establecer un tope, interviniendo en el mercado inmobiliario, que en todo caso debe moverse de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda; el PSOE es partidario de aplicar rebajas e incentivos fiscales a los tenedores de pisos y más vivienda pública para facilitar una rebaja en el precio del alquiler. En Alemania, la intervención de precios en el mercado del alquiler ha resultado un fiasco. El tribunal Constitucional alemán ha anulado el límite al precio de los alquileres que había pactado el gobierno de coalición. Una sentencia que tiene efectos retroactivos. Así pues, los inquilinos deberán devolver ahora esa diferencia. El precio del alquiler baja, pero también la oferta de pisos se reduce.

Si hubiera mayor oferta de vivienda pública no habría necesidad de intervenir nada. Los alquileres en España son caros, y muchas familias tienen que dedicar una parte importante de sus ingresos al pago del alquiler, pero establecer un tope máximo en el precio favorecería el mercado negro, además de reducir la oferta. Faltaría por ver si también es una medida legal.

La baza que utilizan los partidos políticos para atraer el voto es anunciar bajada de impuestos, que luego por desgracia no se cumplen, como vimos con Mariano Rajoy que prometió que los bajaría y cuando llegó al Gobierno, los subió.

En el actual contexto de recesión económica como consecuencia de la pandemia con una caída del PIB de más del 10% y con unas estimaciones económicas que sitúan a España a la cola de la recuperación es un disparate subir los impuestos. En esta cuestión, la mayoría de los economistas están de acuerdo.

Cuando hablan de subir los impuestos a las rentas más altas realmente el que paga el pato es la clase media de este país. El rico, rico, el que de verdad tiene dinero utiliza instrumentos fiscales como son las sicav a las que nadie les ha metido mano por miedo a que saquen sus fortunas fuera del país. En España hay 2.649 sicav con más de 29.100 millones de euros.

Hablan de regular las sicav como de derogar la reforma laboral, pero al final las Sicav siguen igual y la reforma laboral lo mismo.

El pagano de todas las subidas de impuestos es siempre el ciudadano medio. El autónomo, la pyme, …