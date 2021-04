Únicamente hay dos caminos para que la economía española vuelva a la senda de crecimiento económico que tenía con anterioridad a la pandemia. Uno de ellos es que se avance en el proceso de vacunación para que esté vacunado el mayor número de personas y, por tanto, inmunizada. Esto nos permitirá volver a una situación de cuasi normalidad que todos deseamos que se produzca lo más rápido posible.

El ritmo de vacunación sigue siendo lento, pero mejor de lo que están haciendo otros países de nuestro entorno como Francia o Italia, con un ritmo de vacunación bastante menor al nuestro. Según el último informe de Sanidad, 3,7 millones de persona han recibido la pauta completa de la vacuna. La población vacunada con al menos una dosis supera el 21% y está previsto que en verano este porcentaje llegue al 70%.

Si se cumplen estos objetivos y es de esperar que se cumplan porque va a llegar una remesa importante de vacunas a España en las próximas semanas, concretamente más de dos millones de dosis, con lo cual el ritmo de vacunación aumentará significativamente. También el hecho de que en algunos casos, como ocurre con la vacuna de jansen sea necesaria una sola dosis acelerará el proceso de vacunación.

La otra gran cuestión para que la economía española vuelva a los niveles económicos previos a la crisis sanitaria es la ayuda europea.

España está esperando como agua de mayo que lleguen los 140.000 millones de euros de los fondos europeos, pero para recibir ese dinero nuestro país tiene que acometer una serie de reformas. Y ahí es donde radica el problema porque dentro del Gobierno de coalición hay importantes diferencias.

Europa urge a España a una reforma laboral y de las pensiones, algo que los socios de Gobierno no están dispuestos a acometer, al menos, no en los términos que plantea Bruselas. Bruselas no acepta la derogación de la reforma laboral que defiende la ministra de Trabajo Yolanda Díaz. También el resto de los socios de Sánchez es partidario de la derogación de la reforma laboral. Bildu condicionó su apoyo a la moción de censura a la derogación de la reforma laboral.

Si España quiere recibir esas ayudas tendrá que presentar una serie de reformas en línea con lo que demanda Bruselas: combatir la elevada temporalidad del mercado laboral y también la alta tasa de desempleo juvenil, que en nuestro país se sitúa por encima del 40%.

El otro gran tema de debate que pone nervioso al Gobierno son las pensiones. El actual sistema de pensiones, tal y como está concebido es insostenible. Hace ya tiempo que algunos ministros de Economía, como el propio Pedro Solbes recomendaban a los ciudadanos contratar planes de pensiones privados ante el temor de que el sistema de pensiones quiebre. Elevar el periodo de cómputo para el cálculo de las prestaciones de 25 a 35 años como defiende el ministro José Luis Escrivá supondría un recorte en las futuras pensiones del 6,3%.

Afortunadamente, la esperanza de vida en nuestro país ha aumentado. Pero si queremos que el sistema de pensiones no quiebre es necesario ligar las pensiones a la esperanza de vida, y eso supone jubilarse más tarde y cotizar más años, algo que también genera división en el seno del Gobierno