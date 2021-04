Señalar a periodistas no adictos al régimen como hace el señor Pablo Iglesias, sí que es fascismo. Eduardo Inda, Ana Rosa Quintana, Jiménez Losantos, etc… la lista es larga. Pensábamos que esto de señalar a periodistas había acabado con la dictadura franquista, pero no. Seguimos igual.

Si a uno no le gusta el tipo de periodismo que ejercen estos señores, lo tienen muy fácil: no les lean o no sintonicen los programas de radio o televisión en los que participan, pero tratar de silenciarlos es un claro ataque la libertad de prensa.

Durante una entrevista en la cadena Ser, Iglesias no tuvo el menor reparo en calificar a Ana Rosa Quintana de ser la portavoz mediática de la extrema derecha.

Este tipo de declaraciones son inaceptables en democracia. La libertad de los periodistas, de todos los profesionales de la información a ejercer su trabajo, no puede ser cuestionada desde las instancias políticas porque se está vulnerando un derecho fundamental reconocido en nuestra Carta Magna como es el derecho a la libertad de información y de opinión.

Ya sabemos que al señor Pablo Iglesias no le gustan los medios de comunicación privados porque considera que atacan a la libertad de expresión, prefiere un control público de los medios, como se hace en las dictaduras bolivarianas donde continuamente se cercenan derechos fundamentales y se encarcela a la oposición.

Desde hace muchos años colaboro en varios medios de comunicación, todos ellos privados, y siempre he escrito con absoluta libertad, como lo estoy haciendo ahora mismo y espero seguir haciéndolo durante muchos más años.

El señor Iglesias se escandaliza porque hay concentraciones a la puerta de su casa, pero alentó que se persiguiera mediante escraches a dirigentes políticos del PP como Esteban González Pons, Cristina Cifuentes o Rita Barbera.

Dice defender la democracia, pero revienta actos en la Universidad para que no participe gente como Felipe González, Fernando Savater o Rosa Díez. Cualquiera que no piense como ellos es un fascista.

Yo he sido el primero en condenar la violencia, toda la violencia, venga de donde venga. Condené las agresiones que sufrió Vox en Vallecas, los ataques a las sedes de Unidas Podemos, como he condenado igualmente las amenazas de muerte que ha recibido el señor Pablo Iglesias. Lo que no es de recibo es utilizar un doble lenguaje, condenando unas agresiones y no otras. En democracia todos los actos de violencia son condenables.

Contra el fascismo y el comunismo: Libertad.