Si hace solo unos meses me lo hubieran dicho, no me lo hubiera creído. Veía muy lejos la vacunación. Este martes día 18 sobre las 11 de la mañana me han llamado del centro de Salud de Fontanars dels Alforins al que pertenezco para comunicarme que a las 13,15 horas, si me era posible, me acercara al ambulatorio para vacunarme. Inmediatamente les he dicho que sí. Estaba deseando que ya me tocara.

Pero al estar empadronado en Valencia no sabía muy bien donde me vacunarían, si en Valencia o en Fontanars dels Alforins.

Tenía pensado llamar esta misma semana al centro de salud para que me informaran al respecto, pero no ha sido necesario. La sanidad pública en este país funciona de maravilla. Ya podemos estar orgullosos de los sanitarios que tenemos.

La Conselleria de Sanidad está llamando esta semana a los nacidos en el año 63, es decir, a los que tenemos 58 años de edad. El grupo de edad para este mes de mayo es el comprendido entre los 51 y los 59 años.

A las 13,15 he llegado al centro médico y no ha sido necesario esperar ni cinco minutos. Enseguida me han hecho pasar.

La verdad es que iba con un poco de miedo porque soy muy miedoso a las agujas en general, no porque tenga miedo a la vacunación, que es el único modo de parar esto sino porque los pinchazos siempre me han dado pánico. Cuando era pequeño, en el colegio, traté de saltarme una vacuna. Me pillaron, así que fue peor. Llegué a hacerme un pequeño pellizco en el brazo para simular que me habían vacunado, pero no coló.

Han pasado algunos años desde aquello, pero sigo sintiendo el mismo miedo cada vez que voy al médico. Debe ser genético.

Pero la verdad es que la vacuna que me han puesto hoy, la Pfizer, no me ha dolido lo más mínimo. No he notado el pinchazo. Han pasado más de diez horas desde que me han puesto la vacuna y solo tengo una pequeña molestia en el brazo al levantarlo.

María Jesús, la enfermera que me ha puesto la vacuna, que pincha como los ángeles, me ha dicho que si tengo algún dolor me tome un paracetamol.

Ya me han dado cita para la segunda dosis. Será entre el 6 y el 8 de junio.

Quisiera agradecer de nuevo a los sanitarios, especialmente al centro de salud de Fontanars dels Alforins, a Rafa y a María Jesús, muy especialmente, el trabajo que desarrollan a diario.