Estos días hemos comenzado con el primer tratamiento para la viña para prevenir plagas como el mildiu o el oídio. Son tratamientos preventivos, por tanto, interesa hacerlos cuando toca para evitar males mayores porque cuando entra la plaga es muy difícil combatirla y podemos perder gran parte de la cosecha.

Aunque quedan varios meses por delante hasta que comience la vendimia se ve mucha uva en las cepas. A priori, pinta un buen año. Pero de aquí a septiembre puede pasar de todo. Crucemos los dedos para que todo vaya bien.

Tras el tratamiento he comenzado a labrar la viña. Me quedan un par de campos para terminar, aunque en el campo nunca se termina del todo porque siempre estamos haciendo cosas. Ahora mismo estamos mondando. Es importante mondar para que la uva sea de más calidad. No se trata tanto de hacer kilos sino que esos kilos que recogemos sean de la mayor calidad posible. Con eso conseguiremos una buena liquidación en la cooperativa, además de unos buenos vinos.

La monda o poda en verde es un proceso importante para los viñedos, sobre todo en secano, porque al quitarle racimos estamos permitiendo que la cepa se desarrolle con más fuerza sobre todo en veranos calurosos donde la cepa tiene que hacer un esfuerzo añadido.

Para este domingo y lunes hay previsión de que llueva, así que ya he hecho los hondos, que es la parte más vulnerable cuando llueve. El cabernet sauvignon lo tengo plantado en un terreno arenoso y tarda más en drenar que en un suelo pedregoso.

En cuanto pueda quiero tirar azufre porque llevo dos campañas seguidas con oídio. El azufre va muy bien pero al no ser sistémico, requiere de varios tratamientos para ser efectivo. El azufre actúa por contacto. Es un fungicida muy efectivo para combatir el oídio.

A parte de echarle azufre al cabernet, este año quiero despuntar algo los sarmientos para que los tratamientos penetren en los racimos. Si hay mucha vegetación, que es lo que me ocurre porque es un pie muy vigoroso que hace mucha madera, los tratamientos no son efectivos porque no llegan al racimo y se pierden en las hojas, restando toda la efectividad.

La principal plaga de la viña es el oídio. Al menos en esta zona. En otras seguramente serán otras. También hacemos tratamientos para el mildiu y la polilla, pero son plagas menores, pero hay que estar igualmente vigilantes.