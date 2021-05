A sabiendas de que no lo pueden hacer, so pena de que Bruselas no conceda a España los 140.000 millones de euros en ayudas, el Gobierno, o mejor dicho la ministra de Trabajo Yolanda Díaz sigue en sus trece de querer derogar la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.

Una cosa es querer cambiar algunos puntos de la reforma laboral que pueden ser lesivos para los trabajadores y otra muy distinta es querer derogarla en su integridad como quiere la ministra Díaz, algo que por cierto está en el acuerdo de Gobierno de coalición firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Todo este debate sobre la reforma laboral tiene lugar cuando España encabeza la lista de países con la tasa de desempleo más alta de toda la UE. En el primer trimestre de 2021 la tasa de paro se ha situado en el 15,98% arrastrada por la crisis sanitaria.

Buena o mala, la reforma laboral que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy consiguió reducir la tasa de desempleo hasta el estallido de la crisis financiera.

La reforma laboral y su derogación es un tema recurrente de la izquierda.

A Bruselas le gusta la reforma laboral de Rajoy y no va a permitir que se cambien ni una sola coma de la misma. No sé si la ministra de Trabajo es consciente de que quien manda realmente no es el Gobierno sino Bruselas. Quien sí lo sabe es Nadia Calviño. ¡Y menos mal!