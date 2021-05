Cuando he llegado esta tarde a casa tenía un wasap de mis compañeros del colegio El Vedat que han compartido una noticia de este mismo periódico, donde se informaba de la muerte de Xavier Albiol.

Guardo un gran recuerdo de Xavier Albiol. Fue profesor mío de Lengua y Literatura en el colegio El Vedat, antes de ser expulsado junto a varios profesores más por cuestiones ideológicas.

Recuerdo sus clases muy amenas y participativas. Además de profesor me unía una muy buena amistad personal con él. En clase me llamaba “manta”, seguramente porque lo era y también por mi vinculación familiar con mantas Paduana.

Hace unos años vino invitado a la cena que todos los años celebramos los alumnos de la VIII promoción del colegio El Vedat. Yo me senté a su lado. Era una persona culta con la que se podía hablar de cualquier tema. Irónica y con un gran sentido del humor.

Tras su marcha del colegio, en el año 77 se incorporó a la editorial Tres i Quatre como corrector de originales y garenadas. Por sus manos pasaron todo tipo de géneros: novela, ensayo, poesía, teatro,.. Trató con autores como Joan Fuster, Manuel Sanchis Guarner, Enric Valor, Vicente Andrés Estellés y un largo etcétera.

En 1983 se incorporó como Jefe del Servicio de Publicaciones en la Presidencia de la Generalitat Valenciana, donde además de libros se las vio con otro tipo de textos como discursos, leyes, decretos, y todo lo que se suele publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Sabía de su delicado estado de salud. Traté de hablar con él varias veces por teléfono. A menudo le mandaba mis artículos para saber su opinión. No solo me daba su opinión, lo cual le agradezco enormemente, sino que me ayudaba a corregir y a mejorar los textos. Nunca perdió su vocación de profesor. DEP