Hoy martes 8 de junio me han puesto la segunda dosis de la vacuna Pfizer, justo 21 días después de la primera, cumpliendo con el calendario de vacunación establecido.

En el centro de salud de Fontanars dels Alforins está todo muy bien organizado, de modo que entras enseguida y no hay que esperar.

Ahora mismo están vacunando a los nacidos en 1970.

Tenía la cita de vacunación a las 10,30 de la mañana. Ha sido llegar y entrar enseguida. Es de agradecer que en tiempos de pandemia, la sanidad pública funcione tan maravillosamente bien. Magníficos profesionales: sanitarios, médicos, enfermeras, celadores… que han sabido estar a la altura de las circunstancias, pese a la penuria de medios y de personal, como consecuencia de los recortes.

Han pasado ya un par de horas desde que me han puesto la vacuna y de momento no he tenido ningún efecto secundario, más allá de una pequeña molestia en el brazo izquierdo, que por otra parte es normal, lo que ocurre es que ya no nos acordamos de cuando nos vacunaban de pequeños para las paperas, el sarampión o la varicela. Aquellos pinchazos sí que dolían. Nadie te preguntaba si querías este o cual medicamento. Te lo daban y punto. Y ay!, si rechistabas. Además, alguna de estas vacunas te dejaban una marca de por vida. Yo llevo una que me acompañará el resto de mi vida en el brazo derecho en forma de luna.

El ritmo de vacunación avanza de forma rápida y ya son más de 11 millones de españoles vacunados con la pauta completa, un 23,2% del total de la población y más de 19 millones han recibido una dosis, lo que equivale al 41,7% de la población española. De seguir con este ritmo de vacunación en verano habrá un 70% de la población vacunada que era el objetivo que se marcó el Gobierno cuando llegaron las vacunas.

Sin embargo, mis hermanas que fueron vacunadas con AstraZeneca y les tocaba la segunda dosis a finales de este mes de junio han recibido un mensaje hoy mismo de la Conselleria de Sanidad aplazando la vacunación hasta nuevo aviso. No se sabe aún si las vacunaran con AstraZeneca, que sería lo normal, o con otra vacuna, tras los casos de trombos que se han detectado.

He entrado en la página de la Conselleria de Sanidad y rellenando una serie de datos, me he bajado el certificado Covid digital de la UE que te permite viajar libremente por cualquier país de la UE. Un documento que será obligatorio, si queremos salir al extranjero.