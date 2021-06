Como estos días no se puede entrar al campo con el tractor porque está muy pesado después de las lluvias del pasado domingo que dejaron 26 litros por metro cuadrado, seguimos mondando la viña. Una tarea que es fundamental para conseguir una buena calidad en la uva. Es lo que también se conoce como poda en verde. Yo normalmente dejo en cada pulgar dos varas o sarmientos en forma de horquilla. Es un proceso laborioso, pero muy necesario, aunque hay gente que prefiere no podar, lo cual desde mi punto de vista es un error porque lo que te ahorras ahora no mondando, te lo gastas después en la poda. Además, de castigar a la cepa con más kilos de los que puede soportar, obtenemos una uva de poca calidad, con poco grado alcohólico. Conviene que las cepas no tengan demasiada vegetación porque cuanta más vegetación haya, menos corre el aire y más riesgo de hongos existe.

Enseguida tocará subir los hilos. La espaldera tiene la ventaja de la vendimia que está mecanizada, pero conlleva muchos gastos, más incluso que la viña en vaso. La ventaja fundamental es que vendimias con máquina y en pocos días tienes la uva en la bodega. Antes se necesitaban cuadrillas enteras de vendimiadores, que ahora no encuentras, y varias semanas de vendimia en función de la extensión de la explotación. Gracias a la mano de obra extranjera, la agricultura sobrevive. Muy poca gente quiere trabajar en el campo, algo inexplicable con la elevada tasa de paro que hay en España.

Los almendros también necesitan una repasada. Hay que quitar los chupones. En el campo cuando no es una cosa es otra. Este año hay una cosecha muy corta. Hay poca almendra en los árboles. Creo que es algo generalizado, pasa también con la cereza y el albaricoque, con producciones muy bajas respecto a la campaña anterior.

Las nieblas y la humedad durante la floración, que es el momento más delicado, han impedido que cuajara el fruto.

Si hacemos caso a la ley de la oferta y la demanda que es el principio económico imperante en una economía de libre mercado, este año los precios deberían ir al alza. Pero como siempre, veremos qué pasa.