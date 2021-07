El propio presidente Pedro Sánchez lo había anunciado como un viaje meramente económico para atraer inversiones y calmar a los mercados, de hecho, no ha habido reunión con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca.

Pero es muy difícil conseguir ambas cosas, cuando la propia ministra de Trabajo Yolanda Díaz le ha reprendido por reunirse con los fondos de inversión, cuya maldad, en palabras de la ministra, consiste en querer ganar dinero y no en preocuparse por la vida de las personas. Pero alma de Dios, en qué mundo vives!

Las empresas se crean para ganar dinero, no son almas caritativas, para eso están las ONG que tienen objetivos altruistas y no económicos. Aunque le disguste a la ministra Yolanda Díaz, el objetivo de las empresas es maximizar beneficios. Si las empresas y los empresarios ganan dinero con sus negocios, eso redunda en más personal en sus nóminas, más inversiones, etc., etc.… si tienen pérdidas; cierran la paraeta y todo el mundo a la calle. Esa es para bien o para mal la realidad empresarial en la que vivimos. Un sistema económico seguramente mejorable en muchos aspectos, pero, sin duda, mejor que el sistema socialista que impera en países como Cuba o Venezuela que solo han traído miseria y ruina a la población.

Da la sensación de que en España no haya solo un Gobierno sino dos. Desde el mismo Gobierno se lanzan mensajes distintos y a la vez contradictorios. Sánchez hablando a los empresarios estadounidenses de obtener beneficios si invierten en España mientras Yolanda Díaz quiere que paguen más impuestos. Hay ministros que no son conscientes del cargo que ocupan ni mucho menos de las responsabilidades que tienen. Todos ustedes recordarán las palabras del ministro de Consumo Alberto Garzón cuando dijo que el turismo era un sector precario y con bajo valor añadido. Un sector que representa el 12,4 del PIB español, y genera más de 154.000 millones de euros. O más recientemente, cuando recomendó reducir el consumo de carne y enfrentó en su contra a todo el sector ganadero español. El ministro Luis Planas tuvo que salir en defensa del sector que da trabajo a más de 2 millones de personas y es el motor económico de la España rural y que representa cerca de 15.000 millones de euros anuales.

Hay preocupación en EEUU y, por supuesto, en Europa con el Gobierno de coalición que existe en España con Unidas Podemos con el apoyo de los independentistas y con las nuevas reformas que quieren sacar adelante, como es la reforma laboral o la ley de vivienda. Claro que todo esto causa preocupación y miedo.

Aún no ha trascendido el resultado del viaje en términos económicos y políticos, lo único que sabemos es que la imagen del presidente Sánchez ha cautivado a la audiencia americana que lo ha comparado con Superman. Escuchándole en una entrevista que concedió a una cadena de televisión hablando de sus logros en el Gobierno parecía más bien el personaje creado por Carlo Collodi de Pinocho que al héroe de la capa.