Cuando estaba comiendo en El Serrano ha entrado un padre con su hijo invidente, les acompañaba el perro guía. Han entrado al comedor sin problemas y se han sentado en la mesa de al lado. No he podido evitar decirles que yo también tengo en casa varios perros labradores. He cogido el móvil y le he enseñado al padre una foto de Sénia, Coto y Syrah.

A raíz de los perros, hemos entablado una pequeña conversación durante la comida. Venían de Madrid y han parado a comer en El Serrano. Son de Quatretonda. No les he preguntado sus nombres.

La perra guía es una preciosa labradora de 7 años, traída de EEUU, de nombre Sparkly (brillante en español). Cuando he terminado de comer les he preguntado si podía acercarme a acariciarla. Normalmente a los perros guía no conviene molestarles. He visto a algunos vendedores de la ONCE en Valencia con un cartel adosado al cuerpo del perro donde dice no molestar al perro. Entiendo que lo hacen porque suelen ser lugares muy concurridos de gente y si cada uno que pasa se acerca a acariciar al perro tampoco es bueno porque lo despistan de la labor que tiene encomendada que es la de ayudar y proteger al invidente.

En este caso no había problema y me han dicho que sí, así que cuando he terminado de comer, me he acercado y me ha saludado enseguida con dos lametones, moviendo la cola.

Hay sitios donde no permiten la presencia de estos perros, a pesar de que la ley les ampara y pueden entrar en cualquier establecimiento público. Les he preguntado si habían tenido algún problema en acceder a algún sitio con el perro y me han contestado que ellos no, pero que conocen algunos casos de compañeros suyos en los que sí que han tenido problemas para acceder con el perro guía a un restaurante, un supermercado o para subirse a un taxi.

Estos perros son para los invidentes sus ojos, sus piernas y el compañero perfecto, pues sin ellos la vida sería bastante más difícil.