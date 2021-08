Miles de personas están siendo evacuadas de Afganistán gracias a países como España que han desplegado a sus fuerzas militares en la zona para rescatar al mayor número posible de personas, concretamente a 2.200 cuando está a punto de concluir la operación ante el temor de que se repitan nuevos atentados terroristas. Pero me pregunto, ¿qué va a pasar con todas las personas; hombres, mujeres, niños y ancianos que no han tenido la misma suerte que otros compatriotas suyos , y no han podido abandonar el país?

Me refiero a toda la población civil que por desgracia no va a poder ser rescatada y que tendrán que quedarse en su país bajo el régimen talibán y la amenaza de grupos terroristas.

Ver las imágenes de la gente agolpada cerca del aeropuerto de Kabu, con colas kilométricas de personas esperando coger un avión, muchos ciudadanos no pueden acceder al aeropuerto porque los accesos están controlados por los talibanes, a sabiendas de las amenazas de grupos terroristas como el ISIS, capaces de cometer atentados suicidas en cualquier momento, como el último que ha dejado casi 190 muertos y centenares de heridos demuestra la desesperación y angustia de una población que pone en riesgo su propia vida con la esperanza de que alguien los saque de allí. Algo que por desgracia no va a ocurrir,

EEUU y el resto de países occidentales que están colaborando en las labores de rescate entre ellos España van a dar por concluida la misión en los próximos días, España ya lo ha hecho, ante el peligro de que se repitan nuevos atentados terroristas, lo que deja a merced de los talibanes y de los grupos terroristas a la población civil.

El presidente de EEUU Joe Biden en su último discurso dirigido a la nación ha prometido que darán con los responsables del atentado suicida que ha costado la vida a 13 marines. A Biden solo le preocupan sus muertos. Pero ha habido muchos más. Y el problema es que con las fuerzas militares de EEUU y de la OTAN fuera de suelo afgano, el peligro de que proliferen grupos terroristas como Al Qaeda en otras partes del mundo es aún mayor. Biden ha dado por concluida una guerra que ha durado 20 años. Pero se olvida de que ahora empieza otra igual o peor que aquella.