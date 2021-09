Los políticos deberían dar ejemplo con su actitud y en un tema como la vacunación contra la COVI-19 todavía aún más.

Xavier Fortes tuvo anoche como invitado en su programa La Noche en 24 horas al portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros. Entre las muchas preguntas que le formuló hubo una que se negó a responder de forma tajante y que el periodista tuvo que reformularle. Fue cuando le preguntó si se había vacunado o no. La respuesta era fácil, pero prefirió esquivarla para no contestar, en sintonía con el líder de la formación ultraderechista Santiago Abascal que en una entrevista anterior también se negó a hacerlo. Ambos deberían haber contestado a esta pregunta de forma afirmativa y de una manera categórica y clara y no apelar al derecho a la libertad de las personas a vacunarse o no porque decir eso siembra serias dudas, máxime cuando representan a un partido que en las pasadas elecciones obtuvo más de 3,5 millones de votos.

Yo creo que estas posiciones son absolutamente irresponsables, cuando sabemos que la vacuna ha ayudado a salvar muchísimas vidas. Gracias al proceso de vacunación estamos volviendo a una cierta normalidad que de otra forma hubiera sido imposible, con miles de muertos diarios, como ocurría en España antes de conocerse la vacuna. En otros países hemos visto como presidentes como Macron en Francia o Biden en EEUU no solo se han vacunado sino que además lo han hecho delante de las cámaras de televisión para que todo el mundo lo viera.

Con la crisis sanitaria a nivel mundial que hemos padecido como consecuencia de la pandemia, que ha dejado a su paso miles de muertos – más de 86.000 en España y más de 4.5 millones en todo el mundo, lo que hay que fomentar es que todo el mundo se vacune. Afirmaciones como las de Abascal o Espinosa de los Monteros, ayudan bien poco.