Tras el archivo de la causa por blanqueo de capitales contra Juan Carlos I por la fiscalía suiza que no ha podido demostrar que los 65 millones de euros recibidos por el monarca de Arabia Saudí tuvieran un origen ilegal, el rey emérito sigue generando debates sobre si debe regresar a España o no. Ex presidentes del Gobierno como José María Aznar o Felipe González se han pronunciado al respecto. Algunos, sin embargo, tenemos muy claro que nunca debió marcharse de España y lo que debería de haber hecho desde un principio es dar la cara ante los españoles.

El principal enemigo de la monarquía no es EH Bildu, ERC o Unidas Podemos es el propio rey emérito don Juan Carlos con su comportamiento irresponsable que ha echado por tierra la imagen que muchos ciudadanos teníamos de él y que se ha ido desmoronando a marchas forzadas tras conocerse sus andanzas. El Gobierno se ha lavado las manos en este asunto que afecta a la jefatura del Estado y ha dejado la decisión final en manos de la Casa Real, es decir, del rey Felipe VI. Pero no solo es decidir si regresa o no, también en qué condiciones lo hará. El rey emérito ha puesto dos condiciones para ese eventual regreso a España: volver a su residencia oficial en el Palacio de la Zarzuela y percibir una asignación económica, que el propio monarca Felipe VI le retiró, tras conocerse los hechos que le relacionaban con el presunto cobro de comisiones y de dinero oculto en paraísos fiscales. Dos condiciones que son absolutamente inaceptables desde todos los puntos de vista. No creo que el rey emérito esté en condiciones de poner ninguna condición o exigencia, sino en todo caso de acatar lo que el rey le ofrezca. Los españoles no aceptarían que el rey volviera a España como si nada hubiera pasado. Difícil tesitura la de Felipe VI que está demostrando una gran entereza, sentido de Estado y un absoluto compromiso con la legalidad institucional, si bien muchos quieren aprovechar esta situación para debilitar aún más la monarquía y volver al eterno debate entre monarquía o república.