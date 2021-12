Este jueves por la mañana llamé al ambulatorio de Fontanars dels Alforins para que el médico me preparara la receta de un medicamento que he de tomarme todos los días. La receta la hacen con carácter anual al ser una patología crónica, derivada de la hipertensión. Aproveché para comentarle a la enfermera que desde el sábado estaba muy constipado, sin fiebre, pero con dolor de garganta, que ya había remitido un poco. Le comenté por teléfono la medicación que me estaba tomando, paracetamol y unos sobres antigripales. Me dijo que lo mejor era hacerme la prueba de antígenos para descartar un posible contagio de Covid, y que me pasará por el ambulatorio a las 13,30 para hacerme la prueba.

Como soy bastante hipocondríaco, me temía lo peor. Hasta que llegó la hora de ir al ambulatorio parecía como si el tiempo no pasara. Se me hizo interminable la espera. Poco antes de las 13,30 horas llegué al centro de salud. No había nadie esperando, así que entré enseguida. Pasé a saludar a Rafa Galiana que ese día estaba haciendo la suplencia de Rafa Micó, que es el médico titular. Galiana y su padre fueron durante muchos años médicos en Paduana y me une una buena amistad con ellos. Entonces las empresas con más de 100 trabajadores estaban obligadas a tener médico y enfermera en la plantilla. Julia, la enfermera, se puso el traje de protección y me hizo la prueba. Me introdujo el bastoncillo por la nariz, pensaba que iba a ser mucho más molesto y recogió la muestra. Me dijo que me esperara fuera quince o veinte minutos para darme los resultados. Aproveché ese momento de nerviosismo para llamar a mi hermana Patricia y decirle que había ido al médico a hacerme la prueba del Covid y que estaba a la espera de que me dieran los resultados. Poco tiempo después salió Julia para darme los resultados. Afortunadamente había dado negativo en la prueba de antígenos. Quería agradecer, una vez más, al personal sanitario el trabajo que realizan a diario. Están absolutamente desbordados por la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos. Muchos están al borde de dejar la profesión por el agotamiento mental que padecen a diario a causa de la pandemia. Tanto es así que más de un tercio de los médicos han contemplado la idea de dejar la profesión. Un estudio sobre las repercusiones de la Covid sobre la salud y el ejercicio de la profesión de los médicos en España realizado por la Organización Médica Colegial (OMC) revela que el estado de salud de los médicos españoles ha empeorado durante la pandemia. No es para menos. Jornadas maratonianas, donde un médico llega a atender a 75 pacientes al día. Entiendo perfectamente que esté desmoralizados y desmotivados y que algunos quieran arrojar la toalla y cambiar de profesión, máxime cuando desde las instituciones públicas no reciben el apoyo que se merecen y se cuestiona su trabajo. Por eso desde aquí quiero mandarles un reconocimiento muy especial a la labor que están desarrollando, no solo durante esta pandemia también antes de que el virus cambiara nuestras vidas y de un modo especial al equipo médico y sanitario que trabaja en el centro de salud de Fontanars dels Alforins: Rafa, María Jesús, Cristina y Julia.