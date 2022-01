Las encuestas de opinión no pueden ser más favorables para el partido de Santiago Abascal y ya sería la formación más votada en once provincias como: Andalucía, Castilla La Mancha o la Comunidad Valenciana. Con las elecciones de Castilla y León a la vuelta de la esquina, el partido de ultraderecha va a ser fundamental para la formación de Gobierno, dado que es muy poco probable, por no decir imposible que el PP obtenga mayoría absoluta. Y lo mismo va a pasar en Andalucía, donde los pactos van a ser fundamentales.

Casado no quiere gobernar con Vox, pero los barones de Comunidades Autónomas como Castilla y León o Andalucía piden manos libres para posibles pactos a nivel municipal y autonómico. La enorme subida de Vox en todas las encuestas se debe fundamentalmente al rifirrafe montado entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso por el control del PP en Madrid. Una crisis interna que ha abierto muchas heridas difíciles de cerrar. Vox se ha beneficiado de ese pulso entre Ayuso y Casado y sin duda va a saber rentabilizarlo electoralmente. Faltan solo unas semanas para las elecciones en Castilla y León y mucho tendría que remontar el PP de Fernández Mañueco para ganar terreno a la formación ultraderechista, cuyo candidato García Gallardo ha sido acusado de machista y homófobo por unos tuits que publicó en una red social.