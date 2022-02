Al margen de la surrealista votación que se ha vivido en el Congreso de los Diputados para finalmente aprobarse la reforma laboral por el error de un diputado del PP al votar telemáticamente y equivocarse hasta cuatro veces, y el cambio en el sentido del voto de dos diputados de UPN, que de no haberse producido ese error hubiera supuesto la derogación de la reforma laboral; destacaría el apoyo de aquellos partidos, como es el caso de Ciudadanos, Más País o Compromís, que no estando de acuerdo con la norma aprobada por diferentes razones, la han apoyado por un sentido de Estado y de deber institucional. Creo que es importante reseñar esto y más en la situación actual, donde las políticas de consenso son fruto de otra época, donde sí era posible ponerse de acuerdo porque prevalecía el interés de país ante cualquier otro.

De no haberse aprobado la reforma laboral, las consecuencias hubieran supuesto seguramente la caída del Gobierno de Sánchez y eso es precisamente lo único que perseguían los partidos que no la han apoyado, como PP y Vox.

Para la derecha y la extrema derecha no se debatía tanto sacar adelante una reforma laboral consensuada con los agentes sociales, que va a mejorar las condiciones de muchos trabajadores de este país, solo por eso ya habría que haberla apoyado, como la continuidad de Sánchez en el Gobierno. Y eso es únicamente lo que buscaban votando a favor de la derogación del Decreto ley que debía aprobar la reforma laboral: Dejar a Sánchez en una clara minoría parlamentaria que hubiera llevado a la caída del Gobierno y, por tanto, a un adelanto electoral.

La reforma aprobada es buena para empresarios y trabajadores. Y en este sentido es buena para todo el país. Pero lo más importante es que ha sido fruto del consenso entre los agentes sociales. Algo que no se conseguía desde hace varias décadas. Es una reforma que contenta a todos: a patronal y a sindicatos. Seguramente no es la que querían los empresarios ni tampoco los sindicatos ni el Gobierno que siempre ha hablado de una derogación total de la reforma de Rajoy, sobre todo, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, la artífice de poner de acuerdo a los agentes sociales; pero para llegar a acuerdos, como ha sido el caso, todas las partes han de ceder. Si no estaríamos hablando de una imposición. En toda negociación para llegar a algún tipo de acuerdo todas las partes tienen que ceder. Por eso me parece muy loable, que tanto sindicatos como patronal hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en un tema tan complicado como son las normas laborales.

Visto el apoyo con el que ha contado Pedro Sánchez para sacar adelante la reforma laboral, con el voto en contra de los socios de la investidura como: EH Bildu, ERC y PNV, el presidente del Gobierno debería revisar sus pactos porque en una votación clave como era esta, sin duda la más importante de toda la legislatura, se ha demostrado una vez más que no puede seguir confiando en las fuerzas nacionalistas.