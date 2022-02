He revisado el cuaderno de campo donde anoto la pluviometría y no llueve desde el mes de noviembre. Un mes poco lluvioso, pues cayeron apenas 19 litros. Desde entonces no ha caído ni una gota. Enero ha sido uno de los meses más calurosos desde que se tiene registro.

De persistir esta situación, las pérdidas en el campo pueden ser muy elevadas. La cosecha de cereal se da casi ya por perdida. La siembra no ha ido acompañada de lluvias, con lo cual la simiente no ha podido germinar. Estos meses son determinantes para sacar adelante la cosecha. También las plantaciones jóvenes se van a ver resentidas por la falta de agua. El embalse de Serena, en Badajoz, el más grande de España tiene sus reservas al 15% de su capacidad, cuando por estas fechas debería estar al 60%. A esta situación de falta de lluvias se añade el aumento de los costes de producción como consecuencia de la subida de las materias primas como el gasóleo, la energía, los abonos o los productos fitosanitarios. Incrementos que el agricultor no puede repercutir en sus productos, lo que acarrea más pérdidas. Si a esto añadimos, además, los bajos precios que el agricultor percibe por sus productos, el cóctel puede ser explosivo. Las diferencias entre el precio en origen y el precio final siguen siendo abismales, generándose diferencias de tres dígitos entre lo que cobra el agricultor y el precio que paga el consumidor en la tienda. De ahí que las asociaciones agrarias estén reclamando ayudas para paliar la situación de agricultores y ganaderos a través de rebajas fiscales.