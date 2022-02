Esta semana va a ser decisiva sobre el rumbo que va a tomar la crisis entre Ucrania y Rusia. De momento, varios países entre ellos España han recomendado a sus ciudadanos que abandonen Ucrania ante el temor a una posible invasión por parte de Rusia. Un escenario que cada vez parece más probable.

Sube el tono de las declaraciones entre Joe Biden y Vladímir Putin, mientras aumenta el número de tropas militares en la frontera entre Rusia y Ucrania.

La posición de la UE y de EEUU ha sido de una enorme torpeza durante esta crisis.

La vía diplomática parece estancada, tras el encuentro entre Putin y el presidente francés Emmanuel Macron. Dicen que una imagen vale más que mil palabras y la fotografía en la que se veía a los dos líderes mundiales sentados cada uno en un extremo ante una inmensa mesa, dice mucho del distanciamiento existente entre Rusia y Europa. La elección de Joe Biden como presidente de EEUU no ha ayudado mucho a rebajar la tensión entre ambos países sino más bien al contrario. No sé qué hubiera pasado con Donald Trump en la Casa Blanca y si la crisis se hubiera gestionado de otra manera, pero lo cierto es que EEUU, tras la salida de sus tropas de Afganistán es una potencia en retirada. Y Putin lo sabe muy bien y eso le hace estar en una posición de fuerza, erigiéndose en árbitro global de la situación frente a la debilidad de la OTAN y sus aliados.

Rusia no va a retirar sus efectivos militares mientras no se garantice su seguridad y eso pasa porque Ucrania no se integre en la OTAN. Sin embargo, Ucrania es un país soberano y tiene todo el derecho del mundo a decidir sobre su futuro.