Pablo Casado rechaza gobernar con Vox, mientras Mañueco se abre a pactar con la extrema derecha. No hay muchas alternativas que despejen el camino a la gobernabilidad en Castilla y León, tras esta pírrica victoria del PP; salvo el apoyo de los partidos regionalistas, aunque UPL ya ha anticipado que votará en contra de la investidura de Hernández Mañueco, y la abstención del bloque de la izquierda para descartar un gobierno de coalición entre el PP y Vox.

Esta última opción que sería lo deseable y permitiría a la lista más votada gobernar, no se va a producir en ningún caso porque la izquierda en este país no tiene un sentido pragmático del voto, tampoco la derecha, como sí lo hemos visto en Francia o en Alemania, donde la derecha y la izquierda han hecho causa común para vencer a la ultraderecha y restarle protagonismo en las instituciones. Aquí es impensable que algo tan sensato pueda ocurrir.

Si no se dan los apoyos necesarios para formar Gobierno, la otra alternativa es una repetición electoral, que mucho me temo no cambiaría el panorama actual, so pena de que aumente todavía más la abstención y el hartazgo de los ciudadanos.

Ante esta disyuntiva, pragmatismo político.