El día 20 de este próximo mes de marzo hay convocada en Madrid una manifestación de agricultores y ganaderos para hacer valer sus reivindicaciones, que no son otras que unos precios justos para el campo y una defensa del mundo rural y de la gente que trabaja en él.

Mientras los costes de producción como: el gasóleo, los abonos, la luz o los fertilizantes no paran de crecer, el precio que el agricultor percibe por sus productos no llega a cubrir muchas veces estos costes, ocasionando pérdidas inasumibles en sus explotaciones agrícolas y ganaderas, que obligan muchas veces al abandono de estas explotaciones.

Mientras no se actué de manera global y decidida contra la importación masiva e indiscriminada de productos de terceros países que no cumplen con las medidas sanitarias, que sí se exigen a los agricultores españoles para poder exportar sus productos, el campo español tiene pocas posibilidades de sobrevivir. No se puede competir con países que tienen una mano de obra mucho más barata y que, además, incumplen de manera sistemática las recomendaciones europeas en materia de producción y transporte. Estos reiterados incumplimientos se han agravado todavía más desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio firmado entre la UE y Sudáfrica en 2016 que deja la vía abierta a la importación masiva de estos productos, como ocurre con la naranja.

Desde la Administración se ha hablado de la puesta en marcha de una ley que impida vender por debajo del precio de coste, sin embargo, seguimos sin una norma que proteja al agricultores y ganaderos del desmán que se producen en la cadena alimentaria donde las grandes cadenas de alimentación ofertan productos a pérdidas para atraer al consumidor final.

Los costes aumentan exponencialmente y vemos como los precios no siguen la misma tendencia alcista sino que van a la baja. El agricultor no tiene la posibilidad de repercutir esos incrementos en los costes fijos en el precio final del producto, lo que se traduce en mayores pérdidas.