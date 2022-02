Pedro Sánchez ha pedido a Pablo Casado que rompa con Vox para salvar la investidura de Hernández Mañueco, pero se le olvida de que él gobierna gracias a los golpistas y a los filoetarras. Debería aplicarse él también la receta que propone para otros.

La propuesta que hizo Pedro Sánchez a Pablo Casado para que los socialistas faciliten la investidura de Hernández Mañueco como presidente de Castilla y León mediante la abstención de los socialistas para que de esta forma no entre Vox en el nuevo Gobierno, tiene a mi modo de ver una doble lectura porque no se entiende que exija a los populares romper con la extrema derecha allí donde gobierna y, sin embargo, no haga lo propio, rompiendo con sus socios de Gobierno que lo mantienen en la poltrona.

A mí no me gusta que en democracia se hagan cordones sanitarios a ninguna formación política tampoco contra Vox, porque creo que existen otras fórmulas para dejar fuera de las instituciones a los populismos. Y una de estas fórmulas es un gran pacto a nivel nacional PP-PSOE en línea con otras democracias europeas donde socialdemócratas y democristianos se han puesto de acuerdo y han gobernado en coalición, con bastante éxito por cierto.

Estas elecciones han demostrado la irrupción con fuerza de la extrema derecha y el peligro que ello supone para nuestro sistema de libertades. Unos resultados que la convierten en la tercera fuerza política en Castilla y León y que, sin duda, repetirá con el mismo éxito en una nueva convocatoria electoral. De hecho, ya hay quien la coloca como primera fuerza en Andalucía y no es nada descartable que repita unos resultados similares en unas generales por encima incluso del PP.

Por otro lado, la reforma laboral y su aprobación por la mínima por el error de un diputado del PP han vuelto a demostrar que los socios del Gobierno de Sánchez no son de fiar. Votar en contra como han hecho de la reforma laboral pactada con los agentes sociales que va a mejorar la vida de muchos trabajadores no se entiende si no es un escenario de permanente confrontación y a eso es a lo que juegan.