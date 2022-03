Pedro Sánchez ha rectificado a tiempo y España enviará armas a Ucrania, pese a las reticencias de sus socios de Gobierno. El envío de armamento es fundamental para que los ucranianos puedan defenderse de las agresiones de un sátrapa como Vladimir Putin que es el único responsable de esta guerra, que ya ha causado miles de muertos y de desplazados.

No sé si estos señores que siguen instalados en la consigna del “No a la guerra” se han enterado de que un país soberano, como es Ucrania ha sido invadido por un tirano que está masacrando a la población civil y que para defenderse de esta agresión necesitan armas y toda clase de ayuda que les podamos proporcionar es poca.

Solidaridad con un pueblo como el ucraniano que representa todos los valores que Putin niega a sus conciudadanos, bajo un estado dictatorial y represor.

Estos días veíamos también como IU o Bildu, socios del Gobierno de Sánchez, votaban en contra de Ucrania en el Parlamento europeo, no condenando la agresión rusa y negándose a la incorporación de Ucrania como estado miembro de la UE.

España como miembro de la OTAN no puede quedarse al margen de lo que hagan el resto de países aliados. La postura no puede ser de tibieza ni de mirar hacia otro lado como hemos hecho hasta ahora. Nuestro país debe jugar un papel fundamental en política exterior en esta crisis porque no solo está en juego la soberanía de un país que ha sido vilmente atacado, también los derechos y las libertades de millones de ciudadanos que quieren vivir en paz y donde personajes como Putin son una auténtica amenaza para la paz mundial.

La ayuda militar a Ucrania junto a las sanciones económicas son las únicas “armas” que tiene la UE para doblegar al régimen de Putin. A medio y largo plazo pueden ser efectivas, pero a corto son insuficientes. El presidente ruso va a continuar con su ofensiva a gran escala, utilizando todo tipo de armamento. Cuanto más aislado se encuentre, más dura va a ser su respuesta militar contra objetivos civiles.

A Putin no le están saliendo bien las cosas, no se esperaba la resistencia de un pueblo como el ucraniano, valiente y luchador ni la firmeza de la comunidad internacional a la hora de aplicar las sanciones, de ahí que amenace ahora al mundo con el empleo de armamento nuclear. Putin está cada vez más aislado internacionalmente. La Asamblea General de la ONU ha condenado por una mayoría aplastante la agresión rusa de Ucrania. El dictador ruso ha perdido en varios frentes. Ha hecho más fuerte a la OTAN que hasta ahora estaba desparecida en el mapa, ha conseguido que los países de la UE se pongan de acuerdo para aislar económicamente a Rusia y ha conseguido también que los países fronterizos con Rusia redoblen sus tropas ante posibles movimientos militares.