Escuchar a ministros del Gobierno criticar el envío de armas a Ucrania, como han hecho Irene Montero o Ione Belarra, no solo es quebrantar la unidad que debe prevalecer dentro del Gobierno en un asunto tan grave como éste donde no debería haber la menor muestra de fisura, es también no conocer la dimensión de esta crisis ni las verdaderas intenciones del dictador Vladimir Putin.

Enviar armas a Ucrania es una cuestión de legítima defensa de un pueblo que está siendo masacrado por las ansias imperialistas de un tipejo como Putin. El otro día escuchaba a un teniente general durante una entrevista en la Noche en 24 horas, muy aplaudido después por las hordas podemitas, decir que si el envío de armas iba a acortar la guerra, perfecto; pero que si no era así sería preferible redoblar la vía diplomática y parar la guerra. Yo invito a este militar, a Irene Montero, a Ione Belarra y a todos los que mantienen un discurso antimilitarista a que en lugar de hacer declaraciones en un plató de televisión o en una rueda de prensa, descuelguen el teléfono, como hace casi todos los días el presidente francés Emmanuel Macron y traten de convencer a Putin para que deponga su actitud y se retire de Ucrania. ¡No sean ingenuos, por favor! Pensar que eso puede ser posible es no tener ni idea del personaje al cual nos enfrentamos. Hemos escuchado a Putin amenazar a países como: Finlandia o Suecia que pueden ser próximos objetivos, si se integran en la OTAN. También a los países que impongan una zona de exclusión aérea en Ucrania. Hemos visto igualmente cómo es capaz de atacar la mayor central nuclear de Europa, con todos los peligros que ello supone, sin importarle las consecuencias para la humanidad. Parece que a Putin cada vez más le interesa llevar la guerra más allá de sus fronteras y provocar un conflicto mundial. Llegados a esta situación y con una guerra que se prevé larga y sangrienta, con un ejército como el ucraniano que no se va a rendir tan fácilmente, Putin es capaz de cualquier cosa. La amenaza nuclear como respuesta a las sanciones económicas, que las ha interpretado como una declaración de guerra, no deberíamos tomarlas tan a la ligera. Quizá no sea solo una amenaza verbal y tenga otras intenciones en su cabeza. El discurso antimilitarista queda muy bien de cara a la galería. Nadie desea la guerra. Tampoco los que defendemos que se envíen armas a Ucrania. El derecho a defenderse de una agresión es absolutamente legítimo. Esta guerra no la ha empezado Ucrania sino Rusia. El único responsable del genocidio que se está cometiendo con el pueblo ucraniano es Vladimir Putin, que algún día tendrá que responder ante la justicia internacional por los crímenes que está perpetrando. El mundo no puede estar callado ante estas terribles amenazas. Putin es el nuevo Stalin del siglo XXI.