Unidas Podemos, socio del Gobierno de Sánchez, llama “partido de la guerra” al PSOE, del cual forma parte. Una incongruencia más de la formación morada. Nada nuevo.

Me alegro de que las encuestas le vayan mal a Unidas Podemos. Es una buena noticia para la democracia. La candidatura de Yolanda Díaz va a terminar por hundir a la formación de Pablo Iglesias.

El último insulto en boca de la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra, ha sido llamar al PSOE, “partido de la guerra”, por apoyar el envío de armas a ucrania, como han hecho el resto de países de la UE. Ambigua posición la de Unidas Podemos de no estar a favor de mandar armas a Ucrania. No hacerlo es permitir que Putin siga masacrando a la población civil, como está haciendo ahora mismo, bombardeando objetivos civiles. Las negociaciones para un alto el fuego prosiguen, como muy poco éxito porque no se respetan ni los corredores humanitarios.

Ione Belarra forma parte del Gobierno al que llama “partido de la guerra”. Si no quiere que España envie armas a Ucrania, lo sensato sería que dimitiera, sin embargo, sigue aferrada a su cargo. No se entiende desde una posición mínimamente coherente, que siga en el Gobierno y no dimita. Si el PSOE es el “partido de la guerra”, la señora Belarra también lo es porque pertenece al mismo Gobierno que critica. Lo mejor que podría hacer es abandonar el Gobierno, que tanto critica. Pero no caerá esa breve.

Pero Ione Belarra, como otros cargos de Unidas Podemos, como Irene Montero, siguen compaginando sus cargos ministeriales con los del partido, haciendo demagogia permanentemente.

Pedro Sánchez debe romper de forma inmediata con sus socios de Gobierno y buscar otros apoyos porque no se pueden consentir este tipo de declaraciones, que solo consiguen a dañar la imagen de todo un Gobierno ante un hecho tan grave, como ha sido la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y donde la voz del Gobierno debe ser una y no siete, como estamos acostumbrados a escuchar.