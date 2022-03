Prosigue la guerra. Décimo séptimo día de la invasión. La guerra se recrudece y se prevé larga. Putin bombardea edificios residenciales y hospitales. No distingue entre objetivos militares y civiles. No se respetan los corredores humanitarios. Los muertos se cuentan por centenares. Familias rotas. Ganará la guerra, pero no la razón. Los ucranianos resisten como auténticos héroes ante un agresor que dispone de un ejército más numeroso en tropas y armamento.

Los ucranianos han demostrado un espíritu de lucha y de resistencia absolutamente admirables ante un ejército mucho más poderoso. Mientras Ucrania recibe armas y ayuda económica de Occidente para que resista ante la agresión rusa, es urgente a la vez redoblar los esfuerzos diplomáticos para detener la sangría de civiles. Putin no se detendrá hasta arrasar Ucrania, como hizo en Chechenia. Las tropas rusas están a pocos kilómetros de Kiev, la capital. Es cuestión de días. Cuanto más se dilaten las negociaciones de paz, más muerte y destrucción habrá en el país. Aprendamos un poco de la historia para no cometer los mismos errores.