Prosigue la barbarie de la guerra. Vigésimo día de brutalidad. Las negociaciones para un alto el fuego vuelven a fracasar. Las negociaciones de paz están cada vez más lejos. Putin quiere poner cada vez más muertos encima de la mesa para negociar. Rusia sigue bombardeando ciudades. Putin quiere la rendición de Kiev. Los ucranianos resisten. Kiev podría convertirse en la nueva Alepo, si las fuerzas aéreas rusas deciden bombardear la capital, de ahí que los ucranianos quieran cerrar el espacio aéreo para evitar bombardeos.

Entre los centenares de víctimas que está provocando la guerra, la de un reportero de guerra estadounidense. El coche en el que iba fue tiroteado cerca de Kiev. Un compañero suyo salió con vida de milagro.

En los conflictos armados, la labor de los periodistas es fundamental para informar al mundo de lo que está ocurriendo. Se juegan la vida en cada conflicto bélico para que estemos informados. Un trabajo que no siempre se valora como se merece. Mientras escribo estas líneas no se sabe nada de Pablo González, el periodista español detenido en la frontera con Polonia, acusado de colaborar con los servicios secretos rusos. Desde hace dos semanas la familia no sabe nada de él. Permanece incomunicado y sin asistencia letrada.

El drama de muchos periodistas que se exponen con su trabajo a pagar un precio muy alto.