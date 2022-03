Putin prosigue el asedio sobre Kiev. Nada le detendrá hasta arrasar Ucrania. Los bombardeos no cesan. El último sobre un teatro donde había más de un millar de personas refugiadas tratando de escapar de las bombas rusas. La guerra se prolonga con pocas esperanzas para alcanzar la paz. Las reuniones que ha habido entre ambas delegaciones no han evitado que cesen los bombardeos. Mientras se está negociando un hipotético alto el fuego, las bombas contra la población civil no cesan. El escenario que deja la guerra es dantesco, con más de 3 millones de desplazados y miles de víctimas.

El presidente de EEUU, Joe Biden ha sido el primer dirigente mundial en acusar directamente a Putin de haber cometido crímenes de guerra. Ningún dirigente europeo se ha atrevido a tanto. Occidente sigue enviando armas a Ucrania, pero la pregunta es: si habrá valido la pena tanto derramamiento de sangre. Ucrania ya ha renunciado a formar parte de la OTAN y a ser un país neutral, dos de las exigencias de Putin para alcanzar un acuerdo. Como contrapartida Rusia debe garantizar la seguridad de Ucrania. China que hasta ahora se había mantenido al margen ha entrado en escena. Pekín ya ha advertido de que no quiere sentirse amenazada por las sanciones económicas contra Rusia. Por su parte, EEUU ha amenazado a China con sanciones, si presta ayuda económica o militar a Putin. La implicación de China en el conflicto, sea prestando esa ayuda económica o militar a Rusia podría cambiar sustancialmente el escenario hacia un conflicto bélico a gran escala. Tras el fracaso de su operación militar en Ucrania, quizá sea ese el próximo objetivo de Putin, involucrar a China y desencadenar un conflicto mundial.