El Gobierno ha cometido el error de no haberse sentado a negociar con los transportistas antes de que el conflicto le estallara en las manos. Venía meses gestándose una situación así, pero el Gobierno ha preferido mirar hacia otro lado, tildando a los manifestándose de extrema derecha y restando representatividad a la plataforma convocante.

Han pasado demasiados días hasta que se han sentado a negociar, excluyendo inicialmente a la plataforma convocante de los paros. El daño que está provocando esta situación en muchas empresas es irreversible. Muchas de ellas se han visto obligadas a cerrar ante la imposibilidad de dar salida a sus productos. Ya no tienen espacio material para almacenar los stocks. El problema se duplica cuando hablamos de productos perecederos como la leche, cuyos ganaderos se ven obligados a derramarla porque no pueden venderla. Un sector sumido igualmente en una profunda crisis, como la de los transportistas, cuyos precios no cubren muchas veces los costes de producción.

El acuerdo firmado esta pasada madrugada entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) no ha sido secundado por la plataforma convocante que ha anunciado que seguirán con los paros de manera indefinida hasta alcanzar un acuerdo.

No se entienden, por tanto, las palabras de la ministra, que tras reunirse con la plataforma afirmó que las reivindicaciones de los camioneros están recogidas ampliamente en el acuerdo final firmado con el Comité Nacional. Si es así ¿por qué continúan los paros? ¿El resto de los transportistas que ha firmado el acuerdo está dispuesto a trabajar a pérdidas? Entiendo que no.

La plataforma niega que se haya plasmado en el acuerdo sus reivindicaciones y continuarán con el paro indefinido hasta que no se hagan efectivas esas reivindicaciones, de forma inmediata, como es el hecho de no trabajar a pérdidas.

Los convocantes deberían conocer que la redacción de un decreto ley lleva su tiempo y, por tanto, no se puede plasmar de manera inmediata.

El Gobierno ha duplicado las ayudas iníciales hasta los mil millones de euros, 1.050 millones concretamente, inicialmente eran 500 millones para bonificaciones al diesel, cantidad que la plataforma ha calificado de “migajas”.

Las consecuencias económicas que este paro patronal, donde no se establecen servicios mínimos a diferencia de la huelga está causando en muchas empresas son incalculables hasta el punto de que hay granjas que no tienen pienso para alimentar al ganado. El problema no es solo que en un momento determinado en un lineal de una gran superficie falte: leche o aceite. Es que se te mueran los animales por falta de alimento. El ganadero que se las veía negras para poder subsistir y que ahora no tenga posibilidad de alimentar al ganado porque no hay camiones que lleven a su granja el pienso necesario para sus reses.

Si continúa la huelga como parece, aunque falta por ver el impacto que tendrá el paro una vez se hayan descolgado del mismo varias asociaciones de transportistas, tras el acuerdo alcanzado con la ministra, con lo cual a priori no debería ser tan mayoritario como lo ha sido durante estos doce días que ya dura el conflicto, el Gobierno debería en cualquier caso garantizar el suministro de materias primas a las empresas que han tenido que cerrar como consecuencia del paro.

Un paro legítimo a los ojos de los transportistas, pero que no puede mantener al país paralizado. Sectores que ya lo estaban pasando mal antes del paro y que ahora puede ser la puntilla final que acabe con sus negocios.

No hay que olvidar que venimos de una crisis económica y sanitaria, como no ha conocido este país en siglos, como consecuencia de la pandemia, que ya se ha llevado por delante cientos de empresas y de puestos de trabajo. Esta situación no hace sino agudizar un panorama económico y social ciertamente preocupante, donde todos deberíamos arrimar el hombro.

La ministra ha pedido responsabilidad a los convocantes porque de su actitud dependen muchos puestos de trabajo. Veremos qué ocurre el lunes.