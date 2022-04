El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado por la mínima, con los votos de EH Bildu y de BNG, el decreto anticrisis para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania que ha disparado el precio de los combustibles.

El PP tenía una buena oportunidad para estrenarse y hacer creíble el cambio que habían anunciado con la nueva etapa de Núñez Feijóo al frente del PP, apoyando el decreto o cuanto menos, habiéndose abstenido, permitiendo que saliera adelante. No lo han hecho para no votar con Bildu, pero sí con ERC, que ha vuelto a dejar en la estacada a su socio de investidura, como ya hizo con la reforma laboral que salió adelante gracias al error de un diputado del PP que se equivocó al formular el sentido de su voto.

No seré yo quien diga, como sí lo ha hecho algún analista político, que EH Bildu es un partido de Estado por votar a favor del decreto. Los partidos de Estado desde luego están con la Constitución. Y EH Bildu no es precisamente un partido constitucionalista. A nadie se le escapa que sí lo han hecho es porque hay alguna contrapartida a cambio. Nadie da nada gratis y menos en política. Sería ingenuo pensarlo. Ya dijeron que votarían a favor de los PGE, si con ello conseguían sacar a los presos vascos de las cárceles.

Pero yo sí esperaba, al menos, del PP, aunque no se hayan atendido sus propuestas económicas para rebajar los impuestos, un cambio en la forma de hacer oposición y sobre todo un nuevo talante para hacer política y sacar adelante leyes que beneficien a los ciudadanos. Y por supuesto para cumplir con el mandato constitucional de renovación de órganos. Pero vemos que siguen instalados en el NO y en la misma política de bloqueo del señor Casado, de cuanto peor, mejor.

No se entiende, cómo una serie de medidas económicas que ayudan a aliviar el bolsillo de los ciudadanos en tiempos de crisis como son: la rebaja de veinte céntimos en el precio de los combustibles, tanto de la gasolina como del diesel o la rebaja del IVA en el precio de la luz, medidas contempladas en el decreto, entre otras muchas; sean rechazadas por algunos grupos políticos en el Congreso de los Diputados. Deberían explicarles a sus votantes, el sentido de su voto y qué hubiera pasado, si finalmente EH Bildu y BNG no hubieran votado a favor del decreto y no se hubieran podido aprobar las medidas.

Se sigue pensando muy poco en los intereses generales y mucho en los intereses de partido. Y así no va.