El rey emérito don Juan Carlos se ha marchado de España, tras disfrutar de unos días de regatas en Sanxenxo, sin dar ni una sola explicación sobre sus cuentas opacas en paraísos fiscales y el cobro de comisiones. No solo no las ha dado sino que se ha reído de todos nosotros en nuestra cara.

No hubiera estado de más que, tras casi dos años fuera de España hubiera pedido disculpas y sobre todo hubiera dado explicaciones a los ciudadanos. Creo que nos las merecemos. Flaco favor está haciendo a la monarquía y, sobre todo, a su hijo el Rey Felipe VI marcharse cómo si aquí no hubiera pasado nada. Es desde todo punto de vista absolutamente inmoral.

No hay cargos contra el Rey, la fiscalía los ha archivado, cierto, pero no porque no haya cometido fraude sino porque sus delitos fiscales han prescrito y por una anomalía que sigue sin resolverse que es la figura de la inviolabilidad del monarca, tanto en sus actos privados como públicos. El rey Felipe VI ha iniciado un periodo de mayor transparencia y ha marcado distancias con su padre.

La derecha se equivoca saliendo en defensa del rey emérito. Taparle sus escándalos no conduce a nada. Nadie duda de su papel durante la Transición y su defensa del orden constitucional durante la intentona golpista del 23-F, pero ello no es óbice para criticar su comportamiento, nada ejemplar, de los últimos años, eludiendo impuestos y cobrando comisiones.

Siempre he defendido su figura. Creo que ha sido fundamental para el período de paz más largo de nuestra historia, junto a otros protagonistas que lo hicieron posible como: Adolfo Suarez, Manuel Fraga, Santiago Carrillo, Felipe González,… pero como muchos ciudadanos me he sentido engañado. Reconocerlo no es poner en cuestión a la monarquía parlamentaria. Creo que se defiende mejor, si reconocemos los errores. Cierto que la izquierda está aprovechando esta crisis para cuestionar la forma de Estado. Sin embargo, el Gobierno, la parte socialista, está al lado del rey Felipe VI.

Se puede ser monárquico o juancarlista y reconocer que el rey emérito se ha equivocado y ha hecho las cosas mal. Juan Carlos se ha convertido en el peor enemigo de la monarquía.