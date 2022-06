La situación económica es preocupante para muchas familias debido sobre todo al alza de los precios. El IPC ha disparado el precio de los alimentos. Lo que antes te costaba llenar el carro de la compra ahora te cuesta el doble.

La situación es generalizada en todo el mundo donde la guerra de Ucrania no hace sino añadir más problemas en el alza de los combustibles y un posible desabastecimiento de alimentos a nivel mundial.

Mientras, Rusia sigue bloqueando la salida de barcos desde el Mar Negro. Barcos cargados de trigo siguen parados por orden directa de Putin. La situación puede complicarse aún más de aquí al invierno cuando se hayan agotado todas las reservas de trigo. Esto va a afectar sobre todo a los países de África, que ya sufren una hambruna atroz.

No parece que la guerra en Ucrania vaya a terminar pronto, sino todo lo contrario, con lo cual los efectos sobre la población a nivel mundial pueden ser aún mayores de los que lo son ahora mismo.

No se entiende que no se busque una solución negociada al conflicto bélico entre Rusia Y Ucrania. Los enfrentamientos entre ambos países parecen no tener fin en una escalada del conflicto que amenaza con extenderse a otros países.