Que el resultado de las elecciones andaluzas hay que analizarlo en clave nacional es evidente, por mucho que el PSOE trate de echar balones fuera, ha tenido los peores resultados de su historia y pierde tres escaños. Por perder ha perdido hasta en Sevilla, cuna del socialismo andaluza durante décadas.

He escuchado a los dirigentes de la izquierda, una vez conocidos los resultados electorales y no he oído ni una sola autocrítica, culpando de los pésimos resultados obtenidos al adelanto electoral. Algo tendrá que ver que no hayan sido capaces de movilizar a todo el electorado de la izquierda que ha preferido quedarse en sus casas antes que ir a votar.

La victoria sin paliativos de Juanma Moreno Bonilla que se alza con la mayoría absoluta ha conseguido frenar el avance de la ultraderecha, que queda muy lejos de las expectativas que se habían marcado, con una candidata como Macarena Olona que ha pasado bastante desapercibida durante toda la campaña, pese a que en los debates ha buscado en todo momento la confrontación con el resto de partidos, incluido el PP, a quien ofreció una vicepresidencia si ganaban. La realidad y el veredicto de las urnas les han puesto en su sitio.

El discurso moderado, transversal y, sobre todo, respetuoso del candidato del PP, muy en la línea de Núñez Feijóo, se ha impuesto de manera clara y los andaluces le han dado su respaldo y confianza para los próximos cuatro años, consciente de que mucho voto es prestado, por tanto, tendrá que gobernar sin la soberbia que dan las mayorías absolutas.

El otro gran perdedor ha sido la izquierda que se ha presentado fragmentada y dividida y ha quedado todavía más dividida después de estos comicios.

Juan Marín, el candidato de Ciudadanos, que creo que ha hecho también una buena campaña hablando de proyectos y propuestas para Andalucía ha quedado fuera del Parlamento andaluz porque todo ese voto ha ido al PP y es una pena que un partido como Ciudadanos desaparezca del escenario político como le pasó a UPyD.