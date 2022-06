Entiendo que el PSOE no quiera ver estos resultados en clave nacional después de haber cosechado los peores resultados de su historia. Un episodio que se repite cada cuatro años donde el PSOE pierde respaldo social. Y entiendo, por tanto, que el PP saque pecho tras obtener la mayoría absoluta, nada más y nada menos que en Andalucía, otrora feudo del PSOE durante décadas y bastión del socialismo español.

Pero no hacer nada o echar la culpa de los malos resultados electorales al PP, al adelanto electoral o a la presión mediática, como ha hecho la dirigente socialista Adriana Lastra, durante su intervención para valorar los resultados electorales en la que no se le ha escuchado ni una sola autocrítica es un gran error estratégico que más pronto que tarde les va a pasar factura, no solo a nivel autonómico o municipal, también en el ámbito nacional donde se ha producido un cambio de ciclo.

Después del 19-J, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez no puede actuar como si nada hubiera pasado. Juan Espadas era el hombre de Sánchez en Andalucía, su apuesta personal y alguna responsabilidad tendrá para que se hayan producido estos resultados.

Es evidente que el Gobierno queda muy tocado después de estos resultados y la oposición y el nuevo liderazgo de Núñez Feijóo salen mucho más reforzados. Falta todavía año y medio para que se celebren elecciones generales, pero el hartazgo ciudadano es más que evidente.

El desgaste del Gobierno como consecuencia de la pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis económica con una inflación desbocada pueden acabar con Pedro Sánchez y su gobierno de coalición.

Sánchez sigue enrocado en sus pactos con los independentistas, los filoetarras y con Unidas Podemos y sigue negándose a pactar con el principal partido de la oposición ningún tipo de reforma económica de rebaja de impuestos, como le propuso Núñez Feijóo para aliviar el efecto de la inflación en los sectores más vulnerables. Ni siquiera una medida de carácter social como esta ha sido escuchada.

Salvo el líder de Ciudadanos Juan Marín que ha dimitido de todos sus cargos, tras la desaparición de la formación naranja del Parlamento andaluz, un castigo excesivo desde mi punto de vista, después de una buena gestión durante estos casi cuatros años de gobierno de coalición con el PP; en ningún otro partido se ha producido ninguna dimisión, pese al batacazo electoral que ha sufrido tanto el PSOE como Por Andalucía, la confluencia de Unidas Podemos, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo andaluz, Izquierda Unida y Más País, que se ha quedado con 5 concejales de los 12 que tenía, perdiendo 7. La guerra interna les ha pasado factura. La fragmentación del voto de la izquierda ha tenido un coste importante en número de votos y en que mucho votante de izquierdas haya preferido quedarse en casa antes que ir a votar.