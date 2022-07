El acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco que ha tenido lugar este pasado fin de semana en Ermua no fue arropado por todas las fuerzas políticas. No estuvo Sortu ni Vox. Tampoco asistió el ex presidente del Gobierno José María Aznar ni varias asociaciones de víctimas del terrorismo.

Aznar no estuvo presente porque la ley de Memoria Democrática que quiere sacar adelante el Gobierno de Sánchez se ha pactado con Bildu. Sin embargo, olvida el ex presidente del Gobierno cuando dijo aquello de que si ETA dejaba de matar el Estado debería ser generoso o cuando durante su gobierno se produjeron acercamientos masivos de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco. O cuando se refirió a ETA como Movimiento de Liberación Vasco. Cuando sigue sin haber unidad es porque algo estamos haciendo mal. No puede ser que un tema capital como es el terrorismo no haya unidad de todas las formaciones políticas, dirigentes y asociaciones de víctimas. En su condena y en su unidad frente al terrorismo no puede haber fisuras. Y el acto a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas del terrorismo etarra vuelve a demostrar que no la hay veinticinco años después. El tema del terrorismo ha sido utilizado como baza electoral por unos y por otros, con el único objetivo de arañar unos cuantos votos. Se puede estar en desacuerdo con la ley de Memoria Democrática, pero ese día había que estar en Ermua, arropando a todas las víctimas asesinadas por ETA.