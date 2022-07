Tras el anuncio de las medidas económicas, la Bolsa se ha desplomado con fuerza y he perdido el nivel psicológico de los 8.000 puntos. Hoy jueves ha cerrado en 7.804 puntos, con una caída del 1,71%. El grueso de las pérdidas se las ha llevado el sector bancario y eléctrico. Los más afectados, a priori, por el nuevo impuesto para las grandes corporaciones aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez durante el debate del estado de la nación.

En general, al Ibex-35 y al mercado bursátil se les ha estigmatizado desde la izquierda, como si solo las grandes fortunas de este país tuvieran su dinero invertido en Bolsa y no es así. Hay mucho pequeño ahorrador que busca en la bolsa un instrumento para rentabilizar sus ahorros ante la falta de alternativas que ofrece la banca debido a los bajos tipos de interés de estos últimos años.

Antes muchos ahorradores contrataban productos financieros como plazos, láminas financieras o depósitos con atractivas remuneraciones. Desde que el BCE decidió ir bajando los tipos de interés hasta llegar incluso a tasas negativas, los bancos dejaron de remunerar las cuentas y muchos clientes buscaron refugio en la bolsa como una alternativa de inversión.

En España más de cinco millones de personas tienen su dinero invertido en bolsa. Y no creo que todos sean millonarios.

Las nuevas medidas económicas anunciadas por el Gobierno no han sido bien acogidas. La consecuencia de ello puede ser que ante la caída de la Bolsa, muchos ahorradores se vean en la necesidad de vender sus acciones para obtener liquidez, con las consiguientes pérdidas. En bolsa no se pierde, mientras no se vende, pero en un contexto como el actual y con la guerra de Ucrania que puede prolongarse aún más en el tiempo y con una inflación desbordada es posible que muchas familias tengan que echar mano de esos ahorros.

Es muy pronto para valorar los efectos de las medidas del Gobierno y si ese nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios a la banca y a las eléctricas no lo van a repercutir después las empresas o las entidades financieras en el bolsillo de los contribuyentes, como suele ocurrir siempre.