En una economía capitalista, que para bien o para mal es en la que estamos inmersos, el fin de toda empresa es ganar dinero o lo que es lo mismo: maximizar beneficios. También para los bancos y las empresas eléctricas.

Por circunstancias especiales derivadas del mercado como es el alza de los tipos de interés, en el caso de los bancos o del precio de la energía, en el caso de las eléctricas, estas empresas han duplicado sus beneficios durante la crisis. Habría que matizar que muchas de estas empresas generan sus beneficios o plusvalías fuera de España porque tienen filiales distribuidas por medio mundo.

Parece que son culpables por ello y ahora el Gobierno quiere ponerles un impuesto para destinarlo a gasto social.

Está bien que en una situación como la actual, todos nos apretemos el cinturón y el esfuerzo no recaiga siempre en los mismos. Hasta ahí de acuerdo.

Pero no estaría de más que la clase política de este país diera ejemplo y contribuyera de igual modo a ese esfuerzo que se nos pide al resto. No he oído al Gobierno ni una sola palabra para reducir el enorme gasto de la administración del Estado. Retribuciones a políticos, asesores, etcétera, que suponen un dispendio económico insoportable sobre el que ningún Gobierno ha querido meter la tijera. Es más, cada vez hay más cargos de confianza, que si se eliminarán no pasaría nada. El Gobierno ha gastado un 24% más en asesores nombrados a dedo durante la crisis. Sánchez ha batido todos los records en asesores personales: 383.

En total 55 millones de euros han ido destinados a esta partida. Mucho más de lo que esperan recaudar con los impuestos a la banca y a las eléctricas, que son 7.000 millones de euros en dos años.

El Gobierno no para de pedir mayores esfuerzos a empresas y trabajadores ante la crisis económica, sin embargo, no se aplican el cuento ante tanto despilfarro institucional.